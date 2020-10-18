10:10  18 жовтня
В Україні кількість хворих коронавірусом добігає до 300 тисяч
10:58  18 жовтня
Через негоду в Україні знеструмлено 43 населені пункти
18:34  18 жовтня
Доба в ООС: бойовики обстріляли Авдіївку
UA | RU
UA | RU
18 жовтня 2020, 16:19 6

Відповіді українців на питання від Зеленського матимуть політичні наслідки – "Слуга народу" Качура

18 жовтня 2020, 16:19 6
Читайте также на русском языке
Олександр Качура вважає, що рішення людей, висловлені під час опитування, необхідно буде втілити в життя
Олександр Качура вважає, що рішення людей, висловлені під час опитування, необхідно буде втілити в життя
Фото: liga.net
Читайте также
на русском языке

Відповіді українців на «п’ять важливих питань», озвучених президентом Володимиром Зеленським, матимуть політичні наслідки.

Про це в інтерв’ю Радіо Свобода заявив народний депутат від партії "Слуги народу" Олександр Качура, передає RegioNews.

Будуть політичні наслідки, тому що, якщо ми проведемо опитування і люди з приводу того чи іншого питання вирішать так чи інакше, ми повинні будемо втілити у життя те, за що віддали свої голоси, якщо це так можна назвати, люди, після того, коли вони визначились з кандидатом на виборах", – вважає нардеп.

На його думку, проведення опитування не є популізмом, адже запропоновані у ньому питання "є такими, що турбують українських громадян" та цілком відповідає українському законодавству.

Якщо у когось є питання до законності у рамках виборчого процесу, якщо у когось є сумніви, вони повинні спрямовувати скарги до ЦВК і позивні заяви до суду, а не просто ходити по ефірам і розповідати, що це – зрада", – сказав Качура.

Нагадаємо, 13 жовтня Зеленський анонсував всеукраїнське опитування 25 жовтня.

Одночасно у ЦВК заявили, що не знають нічого про всеукраїнське опитування Зеленського.

У КВУ заявили, що проведення опитувань у день виборів не передбачено Виборчим кодексом.

Володимир Зеленський опитування президент Качура Олександр 25 жовтня
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Нардеп від "ЄС" В`ятрович надіслав звернення до голови Нацполіції щодо опитування Зеленського
18 жовтня 2020, 13:39
Нардеп Гео Лерос анонсував продовження плівок Єрмака
18 жовтня 2020, 10:37
Голова Донецької ОДА підтримав ідею президента про вільну економічну зону на Донбасі
16 жовтня 2020, 18:50
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
Всі відео »
Харківська облрада. П'ять років безрезультатної "дрочки" під керівництвом Скоробогача
"Зелені" кандидати. Хто представлятиме президентську партію на Хмельниччині
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віктор Таран
Петро Олещук
Всі блоги »