Відповіді українців на питання від Зеленського матимуть політичні наслідки – "Слуга народу" Качура
Відповіді українців на «п’ять важливих питань», озвучених президентом Володимиром Зеленським, матимуть політичні наслідки.
Про це в інтерв’ю Радіо Свобода заявив народний депутат від партії "Слуги народу" Олександр Качура, передає RegioNews.
Будуть політичні наслідки, тому що, якщо ми проведемо опитування і люди з приводу того чи іншого питання вирішать так чи інакше, ми повинні будемо втілити у життя те, за що віддали свої голоси, якщо це так можна назвати, люди, після того, коли вони визначились з кандидатом на виборах", – вважає нардеп.
На його думку, проведення опитування не є популізмом, адже запропоновані у ньому питання "є такими, що турбують українських громадян" та цілком відповідає українському законодавству.
Якщо у когось є питання до законності у рамках виборчого процесу, якщо у когось є сумніви, вони повинні спрямовувати скарги до ЦВК і позивні заяви до суду, а не просто ходити по ефірам і розповідати, що це – зрада", – сказав Качура.
Нагадаємо, 13 жовтня Зеленський анонсував всеукраїнське опитування 25 жовтня.
Одночасно у ЦВК заявили, що не знають нічого про всеукраїнське опитування Зеленського.
У КВУ заявили, що проведення опитувань у день виборів не передбачено Виборчим кодексом.