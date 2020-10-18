Відповіді українців на питання від Зеленського матимуть політичні наслідки – "Слуга народу" Качура

Олександр Качура вважає, що рішення людей, висловлені під час опитування, необхідно буде втілити в життя

Олександр Качура вважає, що рішення людей, висловлені під час опитування, необхідно буде втілити в життя

Фото: liga.net

Відповіді українців на «п’ять важливих питань», озвучених президентом Володимиром Зеленським, матимуть політичні наслідки.

Про це в інтерв’ю Радіо Свобода заявив народний депутат від партії "Слуги народу" Олександр Качура, передає RegioNews. Будуть політичні наслідки, тому що, якщо ми проведемо опитування і люди з приводу того чи іншого питання вирішать так чи інакше, ми повинні будемо втілити у життя те, за що віддали свої голоси, якщо це так можна назвати, люди, після того, коли вони визначились з кандидатом на виборах", – вважає нардеп. На його думку, проведення опитування не є популізмом, адже запропоновані у ньому питання "є такими, що турбують українських громадян" та цілком відповідає українському законодавству. Якщо у когось є питання до законності у рамках виборчого процесу, якщо у когось є сумніви, вони повинні спрямовувати скарги до ЦВК і позивні заяви до суду, а не просто ходити по ефірам і розповідати, що це – зрада", – сказав Качура. Нагадаємо, 13 жовтня Зеленський анонсував всеукраїнське опитування 25 жовтня. Одночасно у ЦВК заявили, що не знають нічого про всеукраїнське опитування Зеленського. У КВУ заявили, що проведення опитувань у день виборів не передбачено Виборчим кодексом.

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