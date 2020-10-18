Ответы украинцев на вопрос от Зеленского будут иметь политические последствия – "Слуга народа" Качура
Ответы украинцев на «пять важных вопросов», озвученных президентом Владимиром Зеленским, будут иметь политические последствия.
Об этом в интервью Радио Свобода заявил народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Качура, передает RegioNews.
Будут политические последствия, потому что, если мы проведем опрос и люди по поводу того или иного вопроса решат так или иначе, мы должны будем воплотить в жизнь то, за что отдали свои голоса, если это так можно назвать, люди, после того, когда они определились с кандидатом на выборах", – считает нардеп.
По его мнению, проведение опроса не являются популизмом, ведь предложенные в нем вопросы "есть такими, которые беспокоят украинских граждан" и вполне соответствует украинскому законодательству.
Если у кого есть вопросы к законности в рамках избирательного процесса, если у кого-то есть сомнения, они должны направлять жалобы в ЦИК и исковые заявления в суд, а не просто ходить по эфирам и рассказывать, что это – предательство", – сказал Качур.
Напомним 13 октября Зеленский анонсировал всеукраинский опрос 25 октября.
Одновременно в ЦИК заявили, что не знают ничего о всеукраинский опрос Зеленского.
В КИУ заявили, что проведение опросов в день выборов не предусмотрено Избирательным кодексом.