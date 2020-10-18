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18 октября 2020, 16:19 6

Ответы украинцев на вопрос от Зеленского будут иметь политические последствия – "Слуга народа" Качура

18 октября 2020, 16:19 6
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Александр Качура считает, что решения людей, высказанные во время опроса, необходимо будет воплотить в жизнь
Александр Качура считает, что решения людей, высказанные во время опроса, необходимо будет воплотить в жизнь
Фото: liga.net
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Ответы украинцев на «пять важных вопросов», озвученных президентом Владимиром Зеленским, будут иметь политические последствия.

Об этом в интервью Радио Свобода заявил народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Качура, передает RegioNews.

Будут политические последствия, потому что, если мы проведем опрос и люди по поводу того или иного вопроса решат так или иначе, мы должны будем воплотить в жизнь то, за что отдали свои голоса, если это так можно назвать, люди, после того, когда они определились с кандидатом на выборах", – считает нардеп.

По его мнению, проведение опроса не являются популизмом, ведь предложенные в нем вопросы "есть такими, которые беспокоят украинских граждан" и вполне соответствует украинскому законодательству.

Если у кого есть вопросы к законности в рамках избирательного процесса, если у кого-то есть сомнения, они должны направлять жалобы в ЦИК и исковые заявления в суд, а не просто ходить по эфирам и рассказывать, что это – предательство", – сказал Качур.

Напомним 13 октября Зеленский анонсировал всеукраинский опрос 25 октября.

Одновременно в ЦИК заявили, что не знают ничего о всеукраинский опрос Зеленского.

В КИУ заявили, что проведение опросов в день выборов не предусмотрено Избирательным кодексом.

Владимир Зеленский опрос президент Качура Александр 25 октября
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