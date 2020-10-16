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16 жовтня 2020, 17:33 3

У Харкові вирішили відправити школи на канікули з 19 жовтня

16 жовтня 2020, 17:33 3
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Фото: flickr
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Із понеділка, 19 жовтня, всі школи Харкова вирішили відправити на дострокові канікули у зв'язку із потраплянням міста до "червоної" зони карантину.

Про це у Facebook повідомив перший заступник міського голови Ігор Терехов, передає RegioNews.

Школи, як це наказують рішення Кабінету міністрів, йдуть на канікули з 19-го жовтня, але дитячі садки працюють", - розповів Терехов.

Він додав, що сьогодні, 16 вересня, було проведене позачергове засідання Комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, міськрада Харкова офіційно запровадила обмеження "червоної” зони карантину.

Харків внесли до "червоної зони" карантину, також "червоними" стали також місто Люботин, Богодухівський, Лозівський та Первомайський райони області.

Харьків горсовет школи канікули коронавірус червона зона
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