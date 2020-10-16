У Харкові вирішили відправити школи на канікули з 19 жовтня
Раніше місто відмовлялося припиняти роботу навчальних закладів
Раніше місто відмовлялося припиняти роботу навчальних закладів
Із понеділка, 19 жовтня, всі школи Харкова вирішили відправити на дострокові канікули у зв'язку із потраплянням міста до "червоної" зони карантину.
Про це у Facebook повідомив перший заступник міського голови Ігор Терехов, передає RegioNews.
Школи, як це наказують рішення Кабінету міністрів, йдуть на канікули з 19-го жовтня, але дитячі садки працюють", - розповів Терехов.
Він додав, що сьогодні, 16 вересня, було проведене позачергове засідання Комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Нагадаємо, міськрада Харкова офіційно запровадила обмеження "червоної” зони карантину.
Харків внесли до "червоної зони" карантину, також "червоними" стали також місто Люботин, Богодухівський, Лозівський та Первомайський райони області.
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