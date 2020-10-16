На Чернігівщині обстріляли авто кандидата у мери Прилук

Поліція відкрила кримінальну справу за статею про замах на вбивство

Поліція відкрила кримінальну справу за статею про замах на вбивство

Фото: Facebook

У Прилуцькому районі Чернігівщини поліцейські встановлюють нападників, які обстріляли автомобіль одного з кандидатів у мери Прилук.

Про це пише RegioNews з посиланням на ГУ Нацполіції Чернігівської області та місцеві ЗМІ.

Зокрема, стало відомо, що поліція проводить оперативно-розшукові заходи з встановлення осіб, які вчора уранці на автошляху між селами Линовиця та Бубнівщина Прилуцького району обстріляли позашляховик. Водій автівки не постраждав.

Під час огляду обстріляного позашляховика поліцейські виявили отвори, схожі на кульові. Невідомий стрілець влучив у лобове скло автівки та у скло передніх дверцят з боку водія. Обставини події наразі встановлюються.

За фактом злочину слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст.15 ч. 1 ст.і 115 Кримінального кодексу України (замах на вбивство).

За інформацією місцевих ЗМІ, зловмисники стріляли в одного із кандидатів у мери Прилук Сергія Ткаченка. Поліція цю інформацію не коментує.

У Прилуцькому районі Чернігівщини поліцейські встановлюють нападників, які обстріляли автомобіль Поліція проводить... Опубліковано Поліція Чернігівської області Пʼятниця, 16 жовтня 2020 р.

Нагадаємо, Поліція відкрила кримінальну справу проти кандидата в мери Вінниці В'ячеслава Узєлкова.