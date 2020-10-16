21:04  16 жовтня
У ТКГ не обговорювали створення вільної економічної зони на Донбасі – Кравчук
16:39  16 жовтня
21-23 жовтня нардепи фракції "Слуга народу" поїдуть на Донбас
18:12  16 жовтня
Доба на Донбасі: бойовики обстріляли Водяне
UA | RU
UA | RU
16 жовтня 2020, 17:59 3

На Чернігівщині обстріляли авто кандидата у мери Прилук

16 жовтня 2020, 17:59 3
Читайте также на русском языке
Поліція відкрила кримінальну справу за статею про замах на вбивство
Поліція відкрила кримінальну справу за статею про замах на вбивство
Фото: Facebook
Читайте также
на русском языке

У Прилуцькому районі Чернігівщини поліцейські встановлюють нападників, які обстріляли автомобіль одного з кандидатів у мери Прилук.

Про це пише RegioNews з посиланням на ГУ Нацполіції Чернігівської області та місцеві ЗМІ.

Зокрема, стало відомо, що поліція проводить оперативно-розшукові заходи з встановлення осіб, які вчора уранці на автошляху між селами Линовиця та Бубнівщина Прилуцького району обстріляли позашляховик. Водій автівки не постраждав.

Під час огляду обстріляного позашляховика поліцейські виявили отвори, схожі на кульові. Невідомий стрілець влучив у лобове скло автівки та у скло передніх дверцят з боку водія. Обставини події наразі встановлюються.

За фактом злочину слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст.15 ч. 1 ст.і 115 Кримінального кодексу України (замах на вбивство).

За інформацією місцевих ЗМІ, зловмисники стріляли в одного із кандидатів у мери Прилук Сергія Ткаченка. Поліція цю інформацію не коментує.

У Прилуцькому районі Чернігівщини поліцейські встановлюють нападників, які обстріляли автомобіль Поліція проводить...

Опубліковано Поліція Чернігівської області Пʼятниця, 16 жовтня 2020 р.

Нагадаємо, Поліція відкрила кримінальну справу проти кандидата в мери Вінниці В'ячеслава Узєлкова.

обстріл поліція мер авто Чернігівська область Кандидат Прилуки
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
На Сумщині на хабарі затримали начальника підрозділу "Південної залізниці"
16 жовтня 2020, 17:38
300 гривень за голос: на Донеччині зафіксували підкуп виборців
16 жовтня 2020, 17:19
Поліція відкрила кримінальну справу проти кандидата в мери Вінниці В'ячеслава Узєлкова
16 жовтня 2020, 16:59
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
Всі відео »
"Зелені" кандидати. Хто представлятиме президентську партію на Хмельниччині
Колишні "слуги" та прихильники Саакашвілі. Хто представляє "За майбутнє" на півночі України
Всі публікації »
Віктор Таран
Петро Олещук
Володимир Фесенко
Всі блоги »