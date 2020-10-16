Коронавірусний Чернишов був на засіданні уряду, усім міністрам запропонують здати тест

Під час засідання Кабінету міністрів усі перебувають у масках, зберігаючи необхідну соціальну дистанцію

Під час засідання Кабінету міністрів усі перебувають у масках, зберігаючи необхідну соціальну дистанцію

Фото: КМУ

Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов, який отримав позитивні результати ПЛР-тесту на коронавірусну хворобу, був на засіданні уряду 13 жовтня.

Про це у коментарі "Укрінформу" повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов, пише RegioNews.

"Олексій Михайлович (Чернишов, - ред.) був присутній на засіданні 13 жовтня...Під час засідання Кабінету міністрів усі перебувають у масках, зберігаючи необхідну соціальну дистанцію", - сказав Немчінов.

Він додав, що всім урядовцям буде запропоновано здати тест на COVID.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов захворів на коронавірус. Він планує провести найближчі два тижні на самоізоляції.