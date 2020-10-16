В Харькове решили отправить школы на каникулы с 19 октября

Ранее город отказывался прекращать работу учебных заведений

Ранее город отказывался прекращать работу учебных заведений

Фото: flickr

С понедельника, 19 октября, все школы Харькова решили отправить на досрочные каникулы в связи с попаданием города в "красную" зону карантина.

Об этом в Facebook сообщил первый заместитель городского головы Игорь Терехов, передает RegioNews.

Школы, как это предписывают решения Кабинета министров, уходят на каникулы с 19-го октября, но детские сады работают", - рассказал Терехов.

Он добавил, что сегодня, 16 сентября, было проведено внеочередное заседание Комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Напомним, горсовет Харькова официально ввел ограничения "красной" зоны карантина.

Харьков внесли в "красную зону" карантина, также "красными" стали также город Люботин, Богодуховский, Лозовской и Первомайский районы области.