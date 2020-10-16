Колишній директор лісгоспу на Харківщині піде під суд за завдання значних збитків державі

Збитки становлять близько 4,2 млн грн

Збитки становлять близько 4,2 млн грн

Рixabay

Колишнього директора ДП “Гутянське лісове господарство” судитимуть за завдання державі збитків на близько 4,2 млн грн.

Про це інформує RegioNews з посиланням на пресслужбу Харківської обласної прокуратури.

"Харківською обласною прокуратурою до суду скеровано обвинувальний акт стосовно колишнього директора ДП "Гутянське лісове господарство” за фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України)", - повідомили у прокуратурі.

Як повідомлялось раніше, колишній директор зазначеного державного підприємства, несумлінно ставлячись до своїх прямих обов’язків та неналежно їх виконуючи, не забезпечив належне зберігання майна державного підприємства, яке йому було ввірене.

Внаслідок вказаних дій у Володимирському лісництві ДП "Гутянське лісове господарство” невстановленими особами протягом 2019 року здійснено незаконну порубку та вивезення понад 200 дубів. Сума збитків, завданих державі, складає майже 4,2 млн грн.

Зазначається, що досудове розслідування здійснювало територіальне управління ДБР у місті Полтаві, оперативний супровід — УСБУ в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 2 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та зі штрафом від двохсот п'ятдесяти до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Нагадаємо, у вересні на Харківщині попередили масштабні збитки під час тендеру "Укрзалізниці".