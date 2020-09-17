18:43  16 вересня
Андрій Садовий очолив виборчий список "Самопомочі" до Львівської міськради
09:29  17 вересня
Інспекція в Шумах неможлива через позицію РФ - Україна в ОБСЄ
08:14  17 вересня
Ситуація на Донбасі: бойовики двічі порушили режим припинення вогню
UA | RU
UA | RU
17 вересня 2020, 09:04

У Раді прогнозують отримання другого траншу МВФ вже в грудні

17 вересня 2020, 09:04
Читайте также на русском языке
Україні дуже потрібні ці гроші, заявляє нардеп
Україні дуже потрібні ці гроші, заявляє нардеп
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Голова комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев очікує, що Україна отримає другий транш від Міжнародного валютного фонду в грудні 2020 року.

Як передає RegioNews, про це Гетманцев повідомив в ефірі "Українського радіо".

За його словами, Україна виконала більшість структурних маяків для отримання траншу МВФ.

Якщо говорити про те, що відбувається з Міжнародним валютним фондом зараз, то за програмою МВФ отримати транш у вересні, очевидно, цього не станеться, але є надія на те, що наша переговорна команда досягне результату, і ми отримаємо його в грудні, що нам дуже потрібно", - сказав нардеп.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Мінфін також сподівається отримати транш від МВФ до кінця цього року. , При цьому розмір самого траншу поки невідомий.

ВР финансирование ЄС Транш МВФ
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
Всі відео »
"Зелені" кандидати: Хто буде представляти партію Зеленського на Сумщині
"Консерви" Богдана. Як звільнення глави Чернігівської ОДА пов’язане з реінкарнацією колишнього соратника Зеленського
Всі публікації »
Олег Саакян
Кирило Молчанов
Андрій Смолій
Всі блоги »