У Раді прогнозують отримання другого траншу МВФ вже в грудні

Україні дуже потрібні ці гроші, заявляє нардеп

Україні дуже потрібні ці гроші, заявляє нардеп

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Голова комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев очікує, що Україна отримає другий транш від Міжнародного валютного фонду в грудні 2020 року.

Як передає RegioNews, про це Гетманцев повідомив в ефірі "Українського радіо".

За його словами, Україна виконала більшість структурних маяків для отримання траншу МВФ.

Якщо говорити про те, що відбувається з Міжнародним валютним фондом зараз, то за програмою МВФ отримати транш у вересні, очевидно, цього не станеться, але є надія на те, що наша переговорна команда досягне результату, і ми отримаємо його в грудні, що нам дуже потрібно", - сказав нардеп.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Мінфін також сподівається отримати транш від МВФ до кінця цього року. , При цьому розмір самого траншу поки невідомий.