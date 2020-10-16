"Слуга народу” не проходить до облради та міськради Львова — опитування

Лідером на місцевих виборах у Львові є партія "Європейська Солідарність"

Лідером на місцевих виборах у Львові є партія "Європейська Солідарність"

Фото: flickr

Провладна партія "Слуга народу" не зможе потрапити до Львівської міської та обласної ради.

Про це свідчать результати соціологічного опитування компанії "SOCIS", передає RegioNews.

Зокрема, серед тих, хто визначився і піде голосувати, під час виборів до Львівської обласної ради за "Європейську Солідарність" готові голосувати 37,2% респондентів.

Об’єднання "Самопоміч" отримає 20,9%,"Голос" - 7,2%, партія "ВАРТА" - 5,9%, ВО "Свобода" 5,2%, "Батьківщина" набере 4,6% голосів, "Слуга народу" - 4,4%, інші партії отримають менше 3%.

На виборах до Львівської міської ради за партію "Європейська Солідарність" серед тих, хто визначився і піде на вибори, готові проголосувати 31,7%.

Об’єднання "Самопоміч" зможе розраховувати на 25,9%, ВО "Свобода" 7,2%, партія "Голос" набере 6,8%, партія "ВАРТА" - 5,5%. "Батьківщина" отримає 4,1% голосів виборців, партія "Слуга народу" — 3,8%.

Також за даними соціологів, на виборах мера міста лідирують Андрій Садовий ("Самопоміч", 39%) та Олег Синютка ("Європейська Солідарність", 30,8%), вони із великою ймовірністю пройдуть до другого туру виборів.

Руслан Кошулинський (ВО "Свобода") має рейтинг 11,9%, Ігор Зінкевич ("ВАРТА") - 5,5%, Ярослав Рущишин ("Голос") – 3,1%, Тарас Кльофа ("Слуга народу") – 2%.

Крім того, 71% мешканців Львівщини вважають, що події в Україні розвиваються у неправильному напрямку, і лише 16,7% вважають, що все йде правильно. 74,4% вважають ситуацію в країні напруженою, 13,8% - вибухонебезпечною, стабільною її назвали 8,4% опитаних.

Дослідження проводилось у період із 6 по 11 жовтня 2020 року. Загалом було опитано 2000 респондентів віком від 18 років. Статистична похибка 2,3%.

Нагадаємо, при погіршенні ситуації з COVID-19 у місцевих виборах готові взяти участь 46% громадян - Рейтинг.