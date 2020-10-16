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16 октября 2020, 15:45 9

Опрос Зеленского поддерживают меньше половины украинцев - РЕЙТИНГ

16 октября 2020, 15:45 9
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40% граждан Украины ничего не знают об идее президента
40% граждан Украины ничего не знают об идее президента
Фото: Офис президента
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42% украинцев положительно относятся к идее президента Владимира Зеленского провести опрос во время местных выборов 25 октября.

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг", передает RegioNews.

Негативно к этому относятся 22% опрошенных граждан, 33% - нейтрально.

60% знают, что президент Зеленский объявил проведение всенародного опроса в день выборов 25 октября (25% заявили, что хорошо знают об этом, 35% - что-то слышали). 40% ничего об этом не знают", - говорится в сообщении.

Социологи отмечают, что относительно высокий уровень осведомленности об инициативе Зеленского среди жителей городов и старшего населения.

Относительно лучше поддерживают эту идею жители юго-восточных регионов страны, жители сел и малых городов, избиратели партии "Слуга народа". Негативно настроены к этой инициативе старшие опрошенные и избиратели партии "Европейская солидарность", - сообщают в "Рейтинге".

Опрос проводился среди 5 тысяч респондентов в возрасте от 18 лет во всех областях Украины, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Ошибка репрезентативности исследования не более 1.4%.

Напомним, "Слуга народа" не проходит в облсовет и горсовет Львова - опрос.

Владимир Зеленский рейтинг опрос регионы социология
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