Опрос Зеленского поддерживают меньше половины украинцев - РЕЙТИНГ

40% граждан Украины ничего не знают об идее президента

40% граждан Украины ничего не знают об идее президента

Фото: Офис президента

42% украинцев положительно относятся к идее президента Владимира Зеленского провести опрос во время местных выборов 25 октября.

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг", передает RegioNews.

Негативно к этому относятся 22% опрошенных граждан, 33% - нейтрально.

60% знают, что президент Зеленский объявил проведение всенародного опроса в день выборов 25 октября (25% заявили, что хорошо знают об этом, 35% - что-то слышали). 40% ничего об этом не знают", - говорится в сообщении.

Социологи отмечают, что относительно высокий уровень осведомленности об инициативе Зеленского среди жителей городов и старшего населения.

Относительно лучше поддерживают эту идею жители юго-восточных регионов страны, жители сел и малых городов, избиратели партии "Слуга народа". Негативно настроены к этой инициативе старшие опрошенные и избиратели партии "Европейская солидарность", - сообщают в "Рейтинге".

Опрос проводился среди 5 тысяч респондентов в возрасте от 18 лет во всех областях Украины, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Ошибка репрезентативности исследования не более 1.4%.

Напомним, "Слуга народа" не проходит в облсовет и горсовет Львова - опрос.