Опрос Зеленского поддерживают меньше половины украинцев - РЕЙТИНГ
42% украинцев положительно относятся к идее президента Владимира Зеленского провести опрос во время местных выборов 25 октября.
Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг", передает RegioNews.
Негативно к этому относятся 22% опрошенных граждан, 33% - нейтрально.
60% знают, что президент Зеленский объявил проведение всенародного опроса в день выборов 25 октября (25% заявили, что хорошо знают об этом, 35% - что-то слышали). 40% ничего об этом не знают", - говорится в сообщении.
Социологи отмечают, что относительно высокий уровень осведомленности об инициативе Зеленского среди жителей городов и старшего населения.
Относительно лучше поддерживают эту идею жители юго-восточных регионов страны, жители сел и малых городов, избиратели партии "Слуга народа". Негативно настроены к этой инициативе старшие опрошенные и избиратели партии "Европейская солидарность", - сообщают в "Рейтинге".
Опрос проводился среди 5 тысяч респондентов в возрасте от 18 лет во всех областях Украины, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Ошибка репрезентативности исследования не более 1.4%.
Напомним, "Слуга народа" не проходит в облсовет и горсовет Львова - опрос.