Всеукраинский опрос: Зеленский озвучил второй вопрос

Он касается Донбасса

Он касается Донбасса

Офис президента

Президент Владимир Зеленский назвал второй вопрос, который будут задавать украинцам на всеукраинском опросе в день местных выборов 25 октября. Он будет касаться создания экономической зоны на Донбассе.

Об этом Зеленский заявил в видеообращении, информирует RegioNews.

"Мы обещали решать важные вопросы вместе с тобой. И мы делаем первые шаги на этом пути", - сказал он.

Президент также озвучил второй вопрос всеукраинского опроса, который он планирует провести 25 октября, когда состоятся местные выборы.

"Сегодня вопрос номер два - поддерживаешь ли ты создание на Донбассе свободной экономической зоны", - спросил он.

Напомним, 13 октября Зеленский анонсировал всеукраинский опрос 25 октября.

Одновременно в ЦИК заявили, что не знают ничего о всеукраинском опросе Зеленского.

В КИУ заявили, что проведение опросов в день выборов не предусмотрено Избирательным кодексом.

Тогда же в Офисе президента пояснили, что опрос в день выборов не будет иметь юридических последствий. Также в "Слуге народа" рассказали, кто и как будет проводить опрос от Зеленского.

14 октября стало известно первый вопрос Зеленского к украинскому народу - стоит за коррупцию пожизненно сажать в тюрьму.