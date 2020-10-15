Всеукраинский опрос: Зеленский озвучил второй вопрос
Президент Владимир Зеленский назвал второй вопрос, который будут задавать украинцам на всеукраинском опросе в день местных выборов 25 октября. Он будет касаться создания экономической зоны на Донбассе.
Об этом Зеленский заявил в видеообращении, информирует RegioNews.
"Мы обещали решать важные вопросы вместе с тобой. И мы делаем первые шаги на этом пути", - сказал он.
Президент также озвучил второй вопрос всеукраинского опроса, который он планирует провести 25 октября, когда состоятся местные выборы.
"Сегодня вопрос номер два - поддерживаешь ли ты создание на Донбассе свободной экономической зоны", - спросил он.
Напомним, 13 октября Зеленский анонсировал всеукраинский опрос 25 октября.
Одновременно в ЦИК заявили, что не знают ничего о всеукраинском опросе Зеленского.
В КИУ заявили, что проведение опросов в день выборов не предусмотрено Избирательным кодексом.
Тогда же в Офисе президента пояснили, что опрос в день выборов не будет иметь юридических последствий. Также в "Слуге народа" рассказали, кто и как будет проводить опрос от Зеленского.
14 октября стало известно первый вопрос Зеленского к украинскому народу - стоит за коррупцию пожизненно сажать в тюрьму.