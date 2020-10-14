Названа головна умова припинення війни на Донбасі

Не можна допустити збереження замороженого конфлікту в центрі Європи

Не можна допустити збереження замороженого конфлікту в центрі Європи

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Як передає RegioNews, про це Дуда заявив у спільному інтерв'ю з Володимиром Зеленським.

Війна закінчиться тоді, коли Україна поверне повний контроль над своїми законними кордонами - в Криму, Донецькій і Луганській областях. Це умова, і цього має вимагати вся міжнародна спільнота", - сказав він.

Він також зазначив, що, на думку багатьох експертів, атака РФ на Україну відбулася для того, щоб перешкодити її вступу до НАТО і ЄС. Дуда також підкреслив, що не можна допускати, щоб у центрі Європи зберігався багаторічний заморожений конфлікт, адже він може розгорітися знову.

Треба дуже твердо ставити питання. Ця агресія має бути завершена. А міжнародно визнані державні кордони України мають бути повернуті", - сказав Дуда.

Нагадаємо, що раніше Зеленський заявив, що в разі, якщо він не зможе закінчити війну на Донбасі, значить потрібно, щоб "прийшов інший чоловік", який здатний це зробити.