Про нові формати коаліції не йдеться, - Разумков

До спікера з цього приводу голови фракцій не зверталися

До спікера з цього приводу голови фракцій не зверталися

Фото: Слуга народу / Facebook

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков заявив, що з чинною коаліцією у Верховній Раді все "більш менш в порядку", а про офіційні переговори щодо інших форматів йому невідомо.

Про це Дмитро Разумков заявив на брифінгу в середу, 14 жовтня, пише RegioNews з посиланням на Укринформ.

Зокрема спікер парламенту зазначив, що не є членом фракції, тому не може брати участь у будь-яких переговорах по формуванню нової коаліції. Однак, на його думку, "поки все більш-менш в порядку з чинною коаліцією", яка значно перевищує 226 народних депутатів.

Про які-небудь офіційні переговори на рівні Верховної Ради про створення якихось інших форматів я поки не чув, до мене голови депутатських фракцій і груп не зверталися, тому коментувати чутки, я думаю, мені буде не зовсім коректно", - сказав Разумков, коментуючи заяви нардепа від "Слуги народу" Олександра Качури про нові конструкції співпраці з іншими партіями після місцевих виборів в Україні.

Нагадаємо, раніше Олександр Качура заявив, що "Слуга народу" після виборів в регіонах об'єднається з "ОПЗЖ".

Пізніше Качура спростував анонсовану коаліцію "Слуг народу" і "ОПЗЖ", пояснивши "нестиковку" тим, що ЗМІ вирвали з контексту його слова про нові форми співробітництва "Слуги народу" з іншими партіями.