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14 жовтня 2020, 14:42 9

Всеукраїнське опитування Зеленського може проводитися за межами дільниць - Разумков

14 жовтня 2020, 14:42 9
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Грошей на проведення опитування Рада не виділяла
Грошей на проведення опитування Рада не виділяла
Фото: з відкритих джерел
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Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що проведення всеукраїнського опитування 25 жовтня навряд чи буде можливо на самих виборчих дільницях і швидше за все буде відбуватися за їх межами.

Як передає RegioNews, про це Разумков заявив під час брифінгу.

"Станом на сьогодні, на скільки я пам’ятаю, все, що залежало від Верховної Ради, додаткових коштів на проведення якихось опитувань не передбачено, наскільки мені відомо, законів не було прийнято, які б дозволяли проводити саме Центральній виборчій комісії, проводити їх на виборчих дільницях також навряд буде можливо. Це може відбуватися за межами виборчої дільниці, як будь-яка інша ініціатива, як коли проводиться вибори - йде екзит-пол", - розповів він.

Разумков підкреслив, що державний бюджет України та прийняті зміни до нього не передбачають коштів на проведення опитування.

Якщо ми говоримо про кошти державного бюджету та зміни до держбюджету, такі питання не виносилися. Станом на сьогодні ініціатив, які б були зареєстровані в якості змін до головного бюджету немає, тому я думаю, що це будуть якісь інші шляхи вирішення питань для його фінансування. Які? На жаль, я відповісти не можу", - сказав спікер парламенту.

Нагадаємо, 13 жовтня Зеленський анонсував всеукраїнське опитування 25 жовтня.

Одночасно у ЦВК заявили, що не знають нічого про всеукраїнському опитуванні Зеленського.

У КВУ заявили, що проведення опитувань у день виборів не передбачено Виборчим кодексом.

Тоді ж в Офісі президента пояснили, що опитування в день виборів не буде мати юридичних наслідків. Також у "Слуги народу" розповіли, хто і як буде проводити опитування від Зеленського.

вибори опитування ВР бюджет Дмитро Разумков ЦВК
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