Всеукраинский опрос Зеленского может проводиться за границами участков - Разумков

Денег на проведение опроса Рада не выделяла

Денег на проведение опроса Рада не выделяла

Фото: из открытых источников

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что проведение всеукраинского опроса 25 октября вряд ли будет возможно на самих избирательных участках и скорее всего будет происходить за их пределами.

Как передает RegioNews, об этом Разумков заявил во время брифинга.

"По состоянию на сегодня, насколько я помню, все, что зависело от Верховной Рады, дополнительных средств на проведение каких-опросов не предусмотрено, насколько мне известно, законов не было принято, позволяющих проводить именно Центральной избирательной комиссии, проводить их на избирательных участках также вряд ли будет возможно. Это может происходить за пределами избирательного участка, как любая другая инициатива, как когда проводится выборы - идет экзит-пол", - рассказал он.

Разумков подчеркнул, что государственный бюджет Украины и принятые изменения к нему не предусматривают средств на проведение опроса.

Если мы говорим о средствах государственного бюджета и изменениям в госбюджет, такие вопросы не выносились. По состоянию на сегодня инициатив, которые бы были зарегистрированы в качестве изменений к главному бюджету нет, поэтому я думаю, что это будут какие-то другие пути решения вопросов для его финансирования. Какие? К сожалению, я ответить не могу", - сказал спикер парламента.

Напомним, 13 октября Зеленский анонсировал всеукраинский опрос 25 октября.

Одновременно в ЦИК заявили, что не знают ничего о всеукраинском опросе Зеленского.

В КИУ заявили, что проведение опросов в день выборов не предусмотрено Избирательным кодексом.

Тогда же в Офисе президента пояснили, что опрос в день выборов не будет иметь юридических последствий. Также в "Слуге народа" рассказали, кто и как будет проводить опрос от Зеленского.