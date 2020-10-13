ЦВК розпустила Одеський міський виборчком

Міськвиборчком систематично порушував Конституцію і виборче законодавство

Міськвиборчком систематично порушував Конституцію і виборче законодавство

Фото: Укрінформ

Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення ЦВК.

Центральна виборча комісія постановила достроково припинити повноваження всього складу Одеської міської територіальної виборчої комісії. Причиною стали систематичні порушення Конституції України, Виборчого кодексу України і законів України".

Міську територіальну виборчу комісію тепер повинні сформувати заново.

Також Центрвиборчком звернувся до Нацполіції для перевірки діяльності розформованої ТВК.

Нагадаємо, сьогодні ж через порушення закону у Бердянську достроково припинили діяльність ТВК.