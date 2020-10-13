ЦВК розпустила Одеський міський виборчком
Міськвиборчком систематично порушував Конституцію і виборче законодавство
Міськвиборчком систематично порушував Конституцію і виборче законодавство
Центральна виборча комісія постановила достроково припинити повноваження Одеського міського виборчкому.
Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення ЦВК.
Центральна виборча комісія постановила достроково припинити повноваження всього складу Одеської міської територіальної виборчої комісії. Причиною стали систематичні порушення Конституції України, Виборчого кодексу України і законів України".
Міську територіальну виборчу комісію тепер повинні сформувати заново.
Також Центрвиборчком звернувся до Нацполіції для перевірки діяльності розформованої ТВК.
Нагадаємо, сьогодні ж через порушення закону у Бердянську достроково припинили діяльність ТВК.
У Бердянську достроково припинили діяльність ТВКВсі новини »
13 жовтня 2020, 17:39ЦВК пояснила, як проголосувати людям із ГРВІ та коронавірусом
13 жовтня 2020, 16:25МВС запустило чат-бот "Вибори-2020" для захисту волевиявлення громадян
13 жовтня 2020, 15:29
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
"Зелені" кандидати. Хто представлятиме партію президента на Рівненщині
Ексначальник порту, корупціонер і адвокат. Хто бореться за крісла мерів на Одещині