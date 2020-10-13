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13 жовтня 2020, 20:35 1

ЦВК розпустила Одеський міський виборчком

13 жовтня 2020, 20:35 1
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Міськвиборчком систематично порушував Конституцію і виборче законодавство
Міськвиборчком систематично порушував Конституцію і виборче законодавство
Фото: Укрінформ
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Центральна виборча комісія постановила достроково припинити повноваження Одеського міського виборчкому.

Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення ЦВК.

Центральна виборча комісія постановила достроково припинити повноваження всього складу Одеської міської територіальної виборчої комісії. Причиною стали систематичні порушення Конституції України, Виборчого кодексу України і законів України".

Міську територіальну виборчу комісію тепер повинні сформувати заново.

Також Центрвиборчком звернувся до Нацполіції для перевірки діяльності розформованої ТВК.

Нагадаємо, сьогодні ж через порушення закону у Бердянську достроково припинили діяльність ТВК.

Одеса ТВК ЦВК порушення закон
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