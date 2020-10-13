В Раде объяснили, что будет означать всеукраинский опрос от Зеленского
Первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что всеукраинский опрос на местных выборах является пробником референдума.
Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24", информирует RegioNews.
"Всеукраинский опрос - это пробник референдума для того, чтобы мы могли определить, какие вопросы для граждан Украины важны, и какова позиция по этим вопросам. Я не исключаю, что некоторые из этих вопросов, которые будут обсуждены, в дальнейшем могут быть инициированы в порядке референдума", - отметил заместитель главы парламента.
Стефанчук также прокомментировал законность проведения такого опроса параллельно с местными выборами.
"Это не есть законодательно определенная процедура (опрос, - ред.), это хорошая инициатива с тем, чтобы впервые государство начало слушать мнение своих граждан, чтобы граждане определяли, что для них является важным", - заявил он.
Вице-спикер ВР добавил, что позже глава государства назовет вопросы, которые будут фигурировать в опросе.
"Эти вопросы уже определены. Этому предшествовала кропотливая социологическая работа... Я знаю все (вопросы, - ред.)... Эти вопросы сообщит только президент, небольшое количество людей их знает, но сообщит только президент", - рассказал Стефанчук.
Напомним, сегодня Зеленский анонсировал всеукраинский опрос 25 октября.
Одновременно в ЦИК заявили, что не знают ничего о всеукраинском опросе Зеленского.