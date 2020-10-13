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13 октября 2020, 15:39 3

В Раде объяснили, что будет означать всеукраинский опрос от Зеленского

13 октября 2020, 15:39 3
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Пять вопросов должен озвучить исключительно президент
Пять вопросов должен озвучить исключительно президент
Фото:censor.net.ua
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Первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что всеукраинский опрос на местных выборах является пробником референдума.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24", информирует RegioNews.

"Всеукраинский опрос - это пробник референдума для того, чтобы мы могли определить, какие вопросы для граждан Украины важны, и какова позиция по этим вопросам. Я не исключаю, что некоторые из этих вопросов, которые будут обсуждены, в дальнейшем могут быть инициированы в порядке референдума", - отметил заместитель главы парламента.

Стефанчук также прокомментировал законность проведения такого опроса параллельно с местными выборами.

"Это не есть законодательно определенная процедура (опрос, - ред.), это хорошая инициатива с тем, чтобы впервые государство начало слушать мнение своих граждан, чтобы граждане определяли, что для них является важным", - заявил он.

Вице-спикер ВР добавил, что позже глава государства назовет вопросы, которые будут фигурировать в опросе.

"Эти вопросы уже определены. Этому предшествовала кропотливая социологическая работа... Я знаю все (вопросы, - ред.)... Эти вопросы сообщит только президент, небольшое количество людей их знает, но сообщит только президент", - рассказал Стефанчук.

Напомним, сегодня Зеленский анонсировал всеукраинский опрос 25 октября.

Одновременно в ЦИК заявили, что не знают ничего о всеукраинском опросе Зеленского.

В КИУ заявили, что проведение опросов в день выборов не предусмотрено Избирательным кодексом. Тогда же в Офисе президента объяснили, что опрос в день выборов не будет иметь юридических последствий.

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