В Раде объяснили, что будет означать всеукраинский опрос от Зеленского

Пять вопросов должен озвучить исключительно президент

Пять вопросов должен озвучить исключительно президент

Фото:censor.net.ua

Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24", информирует RegioNews.

"Всеукраинский опрос - это пробник референдума для того, чтобы мы могли определить, какие вопросы для граждан Украины важны, и какова позиция по этим вопросам. Я не исключаю, что некоторые из этих вопросов, которые будут обсуждены, в дальнейшем могут быть инициированы в порядке референдума", - отметил заместитель главы парламента.

Стефанчук также прокомментировал законность проведения такого опроса параллельно с местными выборами.

"Это не есть законодательно определенная процедура (опрос, - ред.), это хорошая инициатива с тем, чтобы впервые государство начало слушать мнение своих граждан, чтобы граждане определяли, что для них является важным", - заявил он.

Вице-спикер ВР добавил, что позже глава государства назовет вопросы, которые будут фигурировать в опросе.

"Эти вопросы уже определены. Этому предшествовала кропотливая социологическая работа... Я знаю все (вопросы, - ред.)... Эти вопросы сообщит только президент, небольшое количество людей их знает, но сообщит только президент", - рассказал Стефанчук.

Напомним, сегодня Зеленский анонсировал всеукраинский опрос 25 октября.

Одновременно в ЦИК заявили, что не знают ничего о всеукраинском опросе Зеленского.