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13 жовтня 2020, 13:35 8

"Голос" домовляється про об'єднання з 7 партіями - Притула

13 жовтня 2020, 13:35 8
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Зустрічі та обговорення відбуваються регулярно
Зустрічі та обговорення відбуваються регулярно
Фото: Facebook
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Політична партія "Голос" веде переговори про об'єднання із представниками семи партій право-центристського спрямування.

Про це повідомив в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" кандидат в мери Києва і заступник голови партії Сергій Притула, передає RegioNews.

Давайте я не буду спойлерити, але переговори ведуться зараз з сімома партіями на паралельних курсах. З кимось вони глибші, з ким-то поки що поверхневі, але ці зустрічі відбуваються регулярно", - сказав Притула.

Він додав, що після закінчення об'єднавчих процесів, пропозицію приєднатися до проекту отримає "Європейська солідарність".

Так, звичайно, коли ми закінчимо об'єднавчі якісь процеси, ми запропонуємо Петру Олексійовичу і його політичній силі вливатися в нас. Дуже буде цікаво, якщо він скаже "Ні" - буде дурна ситуація, адже в такому випадку він буде розпорошувати голоси патріотів", - заявив Притула.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що депутатами Київради хочуть стати понад 1600 кандидатів.

Голос Місцеві вибори перемовини партїї Сергій Притула
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