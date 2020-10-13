"Голос" домовляється про об'єднання з 7 партіями - Притула

Зустрічі та обговорення відбуваються регулярно

Зустрічі та обговорення відбуваються регулярно

Фото: Facebook

Про це повідомив в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" кандидат в мери Києва і заступник голови партії Сергій Притула, передає RegioNews.

Давайте я не буду спойлерити, але переговори ведуться зараз з сімома партіями на паралельних курсах. З кимось вони глибші, з ким-то поки що поверхневі, але ці зустрічі відбуваються регулярно", - сказав Притула.

Він додав, що після закінчення об'єднавчих процесів, пропозицію приєднатися до проекту отримає "Європейська солідарність".

Так, звичайно, коли ми закінчимо об'єднавчі якісь процеси, ми запропонуємо Петру Олексійовичу і його політичній силі вливатися в нас. Дуже буде цікаво, якщо він скаже "Ні" - буде дурна ситуація, адже в такому випадку він буде розпорошувати голоси патріотів", - заявив Притула.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що депутатами Київради хочуть стати понад 1600 кандидатів.