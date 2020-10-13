"Голос" договаривается об объединении с 7 партиями - Притула
Политическая партия "Голос" ведет переговоры об объединении с представителями семи партий право-центристского направления.
Об этом сообщил в интервью агентству "Интерфакс-Украина" кандидат в мэры Киева и заместитель председателя партии Сергей Притула, передает RegioNews.
Давайте я не буду спойлерить, но переговоры ведутся сейчас с семью партиями на параллельных курсах. С кем-то они глубокие, с кем-то пока поверхностные, но эти встречи происходят регулярно", - сказал Притула.
Он добавил, что после окончания объединительных процессов, предложение присоединиться к проекту получит "Европейская солидарность".
Да, конечно, когда мы закончим объединительные какие-то процессы, мы предложим Петру Алексеевичу и его политической силе вливаться в нас. Очень будет интересно, если он скажет "Нет" - будет глупая ситуация, ведь в таком случае он будет распылять голоса патриотов", - заявил Притула.
Напомним, ранее сообщалось, что депутатами Киевсовета хотят стать более 1600 кандидатов.