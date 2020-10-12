На Сумщині побилися кандидати у депутати від "Нашого краю" і "Сили людей"

Інцидент стався під час зустрічі останнього з виборцями

Інцидент стався під час зустрічі останнього з виборцями

Кандидат у депутати міської ради Тростянця на Сумщині від партії «Наш край» Валерій Партала подав заяву до поліції, в якій стверджує, що його однопартійців та його самого побили члени команди чинного міського голови Тростянця та кандидата на цю ж посаду Юрія Бови (партія «Сила людей»).

Про це пише RegioNews зпосиланням на Громадянську мережу ОПОРА.

Кандидат в депутати Тростянецької міськради від партії "Наш край" Валерій Партала звернувся до поліції із заявою про його побиття представниками "Сили людей". За його словами, це сталося під час агітаційного заходу чинного голови Тростянецької територіальної громади та кандидата на цю ж посаду Юрія Бови в селі Станова.

За словами Партали, на зустрічі він "викривав брехню міського голови", а бійка почалась із нападу на нього Володимира Злепка (заступника міського голови Тростянця), який намагався вирвати з його рук штатив.

Так як Юрій Бова використовує регулярно брехню в своїй агітації, я приїхав і знімав це. Ми потім це показуємо людям, щоб це могло бути предметом якихось позовів і так далі. До мене підійшов його заступник Злепко, вирвав у мене штатив із рук, вибив камеру, я відштовхнув від себе у результаті Злепка. Відео цього є. Після цього команда Юрія Бови натовпом накинулась на мене і в десять рук мене били", - пояснив Валерій Партала.

У свою чергу, Юрій Бова назвав поведінку Валерія Партали та його однопартійця Юрія Дудніка провокацією, а їхні заяви щодо побиття представниками партії "Сила людей" - брехнею.

На своїй сторінці в Facebook Юрій Бова написав:

Протягом всієї півторагодинної зустрічі, що проходила в толерантній і спокійній обстановці, ці "діячі" (йдеться про Валерія Парталу та Юрія Дудніка – ОПОРА) намагалися провокувати викриками, тиканням в мою адресу та перебиванням зірвати мій виступ і відволікали увагу присутніх більше ніж 30 жителів села. Бачачи, що зірвати зустріч не виходить, Валерій Партала очевидно вирішив діяти інакше і просто грубо відштовхнув заступника міського голови, кандидата в депутати від "Сили людей" Володимира Злепка, після чого останній ледь не впав. Моя спроба перешкодити таким діям наразилася на замах штативом з відеокамери, яким Валерій Партала спробував вдарити і мене... Вважаємо такі дії брехливою черговою провокацією проти мене і моєї команди, проти людей, що нас підтримують".

Крім того, міський голова зазначив, що подібні дії вчиняли представники партії "Наш край" на агітаційних зустрічах "Сили людей" у селі Люджа та в місті Тростянці по вулиці Луніна.

В обласному управлінні поліції Сумщини підтвердили факт звернення Валерія Партали. Наразі правоохоронці проводять перевірку.

Нагадаємо, у Сумах представники "ЄС" передали меру Лисенку "золотий унітаз" .