Депутатами Київради хочуть стати понад 1600 кандидатів - ЦВК
Київська міська рада складається зі 120 депутатів
Київська міська рада складається зі 120 депутатів
Під час місцевих виборів до Київської міської ради балотуються представники 18 партій, загалом це 1606 кандидатів.
Відповідні списки оприлюднила на своєму сайті Центральна виборча комісія, передає RegioNews.
Згідно із даними ЦВК, найбільше претендентів зареєстровано від партій "Європейська солідарність", "УДАР Віталія Кличка" і "Єдність Олександра Омельченка" - по 120 від кожної політсили.
Найменше кандидатів у депутати Київради висунули "Партія Шарія", "Правий сектор" і "Партія національного егоїзму" — по 66.
Крім того, на посаду мера Києва ЦВК зареєструвала 20 кандидатів.
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