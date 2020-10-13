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13 жовтня 2020, 12:41 7

Всеукраїнське опитування: Стало відомо, як Зеленський проводитиме голосування

13 жовтня 2020, 12:41 7
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Опитування має відбутися в день виборів, 25 жовтня
Опитування має відбутися в день виборів, 25 жовтня
Офіс президента
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на русском языке

Координувати так зване "народне опитування", яке анонсував Володимир Зеленський, буде заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко.

Про це у Telegram повідомив колишній народний депутат Сергій Лещенко, передає RegioNews.

"Перше питання, яке президент Володимир Зеленський виносить на всеукраїнське опитування в день місцевих виборів, буде озвучене у середу, 14 жовтня. Надалі будуть озвучувати по одному питанню в день", — повідомив Лещенко.

За його даними, очікується, що опитування пройде у вигляді голосування своєрідними "бюлетенями", але не в рамках виборчих дільниць, а в урни волонтерів біля дільниць.

"Голосування є добровільним. Координатором проєкту "опитування в день виборів" є заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко", — додав колишній нардеп.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський анонсував всеукраїнське опитування 25 жовтня.

Водночас у ЦВК заявили, що не знають нічого про всеукраїнське опитування Зеленського.

референдум опитування президент голосування Місцеві вибори
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