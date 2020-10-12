Шмигаль просить голів ОДА утриматися від масових заходів на Покрову
14 жовтня в різних містах планується проведення урочистих заходів
14 жовтня в різних містах планується проведення урочистих заходів
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль закликав керівників всіх областей утриматися від проведення масових заходів найближчим часом.
Про це він заявив під час селекторної наради з керівниками областей щодо ситуації з поширенням COVID-19 в Україні, передає RegioNews.
Зокрема, глава Уряду просить відмовитися від проведення конгресів і конференцій.
На День захисника України в різних містах планується проведення урочистих заходів. Прохання тримати діалог та вести активну роботу з організаторами, щоб заходи відбулись у безпечних умовах із дотриманням всіх протиепідемічних правил", - заявив Шмигаль.
Нагадаємо, уряд виділив більше 572 млн на медичний кисень для лікарень, також Кабмін планує забезпечити якомога більшу кількість медичних закладів.
У День захисника України поліція патрулюватиме в посиленому режимі центр Києва.
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