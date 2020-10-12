Шмигаль просить голів ОДА утриматися від масових заходів на Покрову

14 жовтня в різних містах планується проведення урочистих заходів

14 жовтня в різних містах планується проведення урочистих заходів

Фото: Кабмін

Про це він заявив під час селекторної наради з керівниками областей щодо ситуації з поширенням COVID-19 в Україні, передає RegioNews.

Зокрема, глава Уряду просить відмовитися від проведення конгресів і конференцій.

На День захисника України в різних містах планується проведення урочистих заходів. Прохання тримати діалог та вести активну роботу з організаторами, щоб заходи відбулись у безпечних умовах із дотриманням всіх протиепідемічних правил", - заявив Шмигаль.

Нагадаємо, уряд виділив більше 572 млн на медичний кисень для лікарень, також Кабмін планує забезпечити якомога більшу кількість медичних закладів.