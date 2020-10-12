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12 жовтня 2020, 14:30 9

Шмигаль просить голів ОДА утриматися від масових заходів на Покрову

12 жовтня 2020, 14:30 9
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14 жовтня в різних містах планується проведення урочистих заходів
14 жовтня в різних містах планується проведення урочистих заходів
Фото: Кабмін
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Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль закликав керівників всіх областей утриматися від проведення масових заходів найближчим часом.

Про це він заявив під час селекторної наради з керівниками областей щодо ситуації з поширенням COVID-19 в Україні, передає RegioNews.

Зокрема, глава Уряду просить відмовитися від проведення конгресів і конференцій.

На День захисника України в різних містах планується проведення урочистих заходів. Прохання тримати діалог та вести активну роботу з організаторами, щоб заходи відбулись у безпечних умовах із дотриманням всіх протиепідемічних правил", - заявив Шмигаль.

Нагадаємо, уряд виділив більше 572 млн на медичний кисень для лікарень, також Кабмін планує забезпечити якомога більшу кількість медичних закладів.

У День захисника України поліція патрулюватиме в посиленому режимі центр Києва.

коронавірус Кабмін свято прем'єр Деніс Шмигаль регіони пандемія
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