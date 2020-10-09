Уряд виділив більше 572 млн на медичний кисень для лікарень

Кабмін планує забезпечити якомога більшу кількість медичних закладів

Кабмін планує забезпечити якомога більшу кількість медичних закладів

Фото: Кабмін

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про виділення субвенції для забезпечення медичним киснем лікарень, які приймають пацієнтів з COVID-19.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає RegioNews.

Будемо приймати проект про виділення субвенції на відповідні цілі. Наша мета, щоб більша кількість лікарень була забезпечена стаціонарним киснем або спеціалізованими апаратами”, - сказав Шмигаль.

Він додав, що Міністерство охорони здоров’я поставило регіонам завдання, що 80% ліжок, які будуть приймати хворих на COVID-19, мають бути з підведеним киснем або обладнані автономними системами постачання кисню.

Гроші на це виділяємо, ми повинні бути готовими до збільшення навантаження на медичні заклади”, - зазначив Шмигаль.

Нагадаємо, затримки із доплатами медикам: Кабмін ініціює звільнення в регіонах. Головам облдержадміністрацій будуть винесені догани.