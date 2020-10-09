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09 жовтня 2020, 18:40 6

Уряд виділив більше 572 млн на медичний кисень для лікарень

09 жовтня 2020, 18:40 6
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Кабмін планує забезпечити якомога більшу кількість медичних закладів
Кабмін планує забезпечити якомога більшу кількість медичних закладів
Фото: Кабмін
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Кабінет Міністрів ухвалив рішення про виділення субвенції для забезпечення медичним киснем лікарень, які приймають пацієнтів з COVID-19.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає RegioNews.

Будемо приймати проект про виділення субвенції на відповідні цілі. Наша мета, щоб більша кількість лікарень була забезпечена стаціонарним киснем або спеціалізованими апаратами”, - сказав Шмигаль.

Він додав, що Міністерство охорони здоров’я поставило регіонам завдання, що 80% ліжок, які будуть приймати хворих на COVID-19, мають бути з підведеним киснем або обладнані автономними системами постачання кисню.

Гроші на це виділяємо, ми повинні бути готовими до збільшення навантаження на медичні заклади”, - зазначив Шмигаль.

Нагадаємо, затримки із доплатами медикам: Кабмін ініціює звільнення в регіонах. Головам облдержадміністрацій будуть винесені догани.

Кабмін гроші бюджет Деніс Шмигаль лікарні уряд
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