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12 октября 2020, 14:30 9

Шмыгаль просит глав ОГА воздержаться от массовых мероприятий на Покрову

12 октября 2020, 14:30 9
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14 октября в различных городах планируется проведение торжественных мероприятий
14 октября в различных городах планируется проведение торжественных мероприятий
Фото: Кабмин
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал руководителей всех областей воздержаться от проведения массовых мероприятий в ближайшее время.

Об этом он заявил во время селекторного совещания с руководителями областей относительно ситуации с распространением COVID-19 в Украине, передает RegioNews.

В частности, глава правительства просит отказаться от проведения конгрессов и конференций.

В День защитника Украины в разных городах планируется проведение торжественных мероприятий. Просьба держать диалог и вести активную работу с организаторами, чтобы мероприятия проходили в безопасных условиях с соблюдением всех противоэпидемических правил", - заявил Шмыгаль.

Напомним, правительство выделило более 572 млн на медицинский кислород для больниц, такжн Кабмин планирует обеспечить как можно большее количество медицинских учреждений.

В День защитника Украины полиция будет патрулировать в усиленном режиме центр Киева.

коронавирус Кабмин праздник премьер Денис Шмыгаль регионы пандемия
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