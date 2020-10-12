Шмыгаль просит глав ОГА воздержаться от массовых мероприятий на Покрову
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал руководителей всех областей воздержаться от проведения массовых мероприятий в ближайшее время.
Об этом он заявил во время селекторного совещания с руководителями областей относительно ситуации с распространением COVID-19 в Украине, передает RegioNews.
В частности, глава правительства просит отказаться от проведения конгрессов и конференций.
В День защитника Украины в разных городах планируется проведение торжественных мероприятий. Просьба держать диалог и вести активную работу с организаторами, чтобы мероприятия проходили в безопасных условиях с соблюдением всех противоэпидемических правил", - заявил Шмыгаль.
Напомним, правительство выделило более 572 млн на медицинский кислород для больниц, такжн Кабмин планирует обеспечить как можно большее количество медицинских учреждений.