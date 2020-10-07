У День захисника України поліція патрулюватиме в посиленому режимі центр Києва

В цей день відбудуться масові акції, в тому числі марш Української повстанської армії

В цей день відбудуться масові акції, в тому числі марш Української повстанської армії

Фото: flickr

14 жовтня у Києві посилять контроль за правопорядком у зв’язку із проведенням масових заходів до Дня захисника України.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ, передає RegioNews.

Зокрема, правоохоронці будуть перевіряти документи, проводити огляд і обмежувати доступ на окремі ділянки, де пройдуть масові акції

Заходи з нагоди святкування Дня захисника України, Дня українського козацтва та 78-ї річниці створення УПА пройдуть 14 жовтня. Спираючись на досвід минулого року, ми очікуємо участь в цих заходах великої кількості громадян. Крім того, вже сьогодні відомо про намір провести марш УПА-2020 в місті Києві", — йдеться в повідомленні.

Для запобігання можливим провокаціям, в місцях проведення масових заходів будуть застосовувати "превентивні поліцейські механізми".

Серед них перевірка документів і огляд речей громадян. За необхідності — обмеження доступу на окремі ділянки під час масових акцій. До роботи в місцях великого скупчення людей також будуть залучені групи превентивної комунікації", — розповіли в МВС.

Нагадаємо, місцеві вибори 2020: Бюлетені охоронятимуть десятки тисяч поліцейських, загалом для забезпечення порядку на виборах планується залучити понад 75 тисяч поліцейських.