Балуха переводять із реанімації в нейрохірургію - Геращенко

Його стан значно поліпшився

Його стан значно поліпшився

Фото: з відкритих джерел

Колишнього політв’язня Володимира Балуха, якого сильно побили 8 вересня в Києві, переводять із реанімації у відділення нейрохірургії.

Про це повідомила співголова парламентської фракції партії "Європейська солідарність" Ірина Геращенко з посиланням на лікарів Балуха, передає RegioNews.

Володю сьогодні, нарешті, після більше ніж місячного перебування в реанімації, переводять в нейрохірургію. Він ще не розуміє повністю, що з ним сталося, де він перебуває", - написала Геращенко.

Вона додала, що відвідувати Балуха поки що не можна, в тому числі через карантин і небезпеку COVID, оскільки для нього це дуже небезпечно.

Нагадаємо, вночі 8 вересня, в Україні побили колишнього політв'язня Володимира Балуха.

18 вересня правоохоронці затримали підозрюваного у побитті колишнього політв'язня Володимира Балуха.

Суд 19 вересня обрав покарання у вигляді двох місяців арешту без права внесення застави підозрюваному у нанесенні тяжких травм Балуху.