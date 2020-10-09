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09 жовтня 2020, 20:19

На Полтавщині злочинна група привласнила майна на 164 мільйони гривень

09 жовтня 2020, 20:19
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Злочинці заволоділи майном трьох господарських товариств
Злочинці заволоділи майном трьох господарських товариств
Фото: ГУ Нацполіції України
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На Полтавщині правоохоронці викрили учасників злочинної групи, які привласнили майна на понад 164 мільйони гривень.

Про це пише RegioNews з посиланням на ГУ Нацполіції України.

Учасникам організованої злочинної групи інкримінують протиправне заволодіння майном трьох товариств з обмеженою відповідальністю та частками їх засновників. Спільники діяли шляхом обману з використанням завідомо підроблених документів, печаток та бланків.

Нині тривають слідчі дії.

На Полтавщині правоохоронці викрили учасників злочинної групи, які привласнили майна на понад 164 мільйони гривень...

Опубліковано Національна поліція України Пʼятниця, 9 жовтня 2020 р.

Нагадаємо, на Хмельниччині судитимуть керівника відділення банку за незаконні оборудки з нерухомістю.

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