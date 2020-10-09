На Полтавщині злочинна група привласнила майна на 164 мільйони гривень

Злочинці заволоділи майном трьох господарських товариств

Злочинці заволоділи майном трьох господарських товариств

Фото: ГУ Нацполіції України

На Полтавщині правоохоронці викрили учасників злочинної групи, які привласнили майна на понад 164 мільйони гривень.

Про це пише RegioNews з посиланням на ГУ Нацполіції України.

Учасникам організованої злочинної групи інкримінують протиправне заволодіння майном трьох товариств з обмеженою відповідальністю та частками їх засновників. Спільники діяли шляхом обману з використанням завідомо підроблених документів, печаток та бланків.

Нині тривають слідчі дії.

На Полтавщині правоохоронці викрили учасників злочинної групи, які привласнили майна на понад 164 мільйони гривень... Опубліковано Національна поліція України Пʼятниця, 9 жовтня 2020 р.

Нагадаємо, на Хмельниччині судитимуть керівника відділення банку за незаконні оборудки з нерухомістю.