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11 октября 2020, 15:42 11

Суд не удовлетворил иск мэра Черкасс Бондаренко к президенту Зеленскому

11 октября 2020, 15:42 11
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Ранее президент назвал мэра Черкасс бандитом
Ранее президент назвал мэра Черкасс бандитом
Фото: Фото: Из открытых источников
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Печерский районный суд города Киева отказал мэру Черкасс Анатолию Бондаренко в удовлетворении иска к президенту Владимиру Зеленскому, который назвал его бандитом.

Соответствующее решение появилось в Едином государственном реестре судебных решений, передает RegioNews.

Рассматривая иск мэра Черкасс, суд пришел к выводу, что, учитывая положения украинского законодательства, а также практику ЕСПЧ, позиция национальных судов при рассмотрении таких дел заключается в необходимости отказа в удовлетворении иска о защите чести, достоинства, деловой репутации при применении таких высказываний, как "организованная банда", "организованный бандит", "организованная банда у власти", "отморозки", "воруют, взламывают", "уничтожают бизнес", "не действует как чиновник", "он украл", "воровской способ" , "ублюдок", "свинство" и др.

Суд пришел к выводу, что высказывания Зеленского не содержат заведомо ложной информации и избыточности оценочных суждений, а также основания квалифицировать его слова, как представленные в грубой, унизительной или неприличной форме, поскольку оспариваемые фразы президента выражают его личное, субъективное отношение к:

  • возможности иметь деловые, дружеские или иные отношения ( "я за один стол с такими бандитами не сяду") с должностным лицом, которое, по мнению главы государства, ненадлежащим образом выполняет свои обязанности, как следствие отсюда и критическая оценка президентом деятельности Бондаренко;
  • обеспечению народовластия, как условия либерализации страны, даже если электорат избирает на публичную должность человека с ненадлежащими, по личному убеждению президента, для этого качествами ("пожалуйста, выбирайте бандитов, если хотите").

Отказать в удовлетворении иска Бондаренко к президенту Украины Зеленскому о защите чести, достоинства и деловой репутации, опровержении недостоверной информации и взыскании компенсации морального вреда в полном объеме", - говорится в решении суда.

Напомним, Владимир Зеленский назвал Бондаренко бандитом, а его решение об отмене карантина в Черкассах - популизмом.

Городской председатель Черкасс Анатолий Бондаренко подал в суд на Президента Украины Владимира Зеленского о защите чести, достоинства и деловой репутации в Печерский районный суд Киева.

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