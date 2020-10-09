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09 жовтня 2020, 18:52 3

Суд відправив у СІЗО голову облавтодору Вінниці

09 жовтня 2020, 18:52 3
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Він намагався підкупити голову ОДА
Він намагався підкупити голову ОДА
Фото: Facebook
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Вищий антикорупційний суд відправив у СІЗО на 2 місяці голову Служби автомобільних доріг у Вінницькій області Ігоря Алексєєва.

Про це повідомляє пресслужба ВАКС у Facebook, передає RegioNews.

Згідно із рішенням суду, чиновник може внести заставу в розмірі 3,9 мільйона гривень.

Запобіжний захід для Алексєєва буде діяти до 7 грудня.

Його підозрюють в тому, що він за 4,2 мільйона гривень намагався підкупити голову Вінницької ОДА Сергія Борзова для вирішення питання щодо зміни бюджетних видатків.

Нагадаємо, у Вінниці керівника облавтодору затримали за хабар в 4,2 млн грн, він пропонував неправомірну вигоду голові облдержадміністрації.

Вінниця Укравтодор хабар корупція ОДА суд
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