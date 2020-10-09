Суд відправив у СІЗО голову облавтодору Вінниці

Він намагався підкупити голову ОДА

Він намагався підкупити голову ОДА

Фото: Facebook

Вищий антикорупційний суд відправив у СІЗО на 2 місяці голову Служби автомобільних доріг у Вінницькій області Ігоря Алексєєва.

Про це повідомляє пресслужба ВАКС у Facebook, передає RegioNews.

Згідно із рішенням суду, чиновник може внести заставу в розмірі 3,9 мільйона гривень.

Запобіжний захід для Алексєєва буде діяти до 7 грудня.

Його підозрюють в тому, що він за 4,2 мільйона гривень намагався підкупити голову Вінницької ОДА Сергія Борзова для вирішення питання щодо зміни бюджетних видатків.

Нагадаємо, у Вінниці керівника облавтодору затримали за хабар в 4,2 млн грн, він пропонував неправомірну вигоду голові облдержадміністрації.