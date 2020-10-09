Суд відправив у СІЗО голову облавтодору Вінниці
Він намагався підкупити голову ОДА
Він намагався підкупити голову ОДА
Вищий антикорупційний суд відправив у СІЗО на 2 місяці голову Служби автомобільних доріг у Вінницькій області Ігоря Алексєєва.
Про це повідомляє пресслужба ВАКС у Facebook, передає RegioNews.
Згідно із рішенням суду, чиновник може внести заставу в розмірі 3,9 мільйона гривень.
Запобіжний захід для Алексєєва буде діяти до 7 грудня.
Його підозрюють в тому, що він за 4,2 мільйона гривень намагався підкупити голову Вінницької ОДА Сергія Борзова для вирішення питання щодо зміни бюджетних видатків.
Нагадаємо, у Вінниці керівника облавтодору затримали за хабар в 4,2 млн грн, він пропонував неправомірну вигоду голові облдержадміністрації.
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