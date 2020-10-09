Курсантів Нацгвардії залучать до охорони порядку під час виборів
Кабінет Міністрів України підтримав залучення курсантів Національної академії Національної гвардії України до охорони громадського порядку під час місцевих виборів.
Відповідне рішення ухвалили сьогодні, 9 жовтня під час засідання Кабінету міністрів, передає RegioNews.
Кабмін погодився з пропозицією Міністерства внутрішніх справ про залучення пошукувачів освіти Національної академії Національної гвардії, які мають військові звання, до заходів з охорони громадського порядку і забезпечення громадської безпеки під час проведення чергових виборів”, - йдеться в повідомленні.
Також Кабмін підтримав пропозицію МВС залучити здобувачів освіти із специфічними умовами навчання, які належать до сфери управління Міністерства внутрішніх справ, які мають спеціальне звання поліції.
Нагадаємо, у ЦВК пояснили, як відбуватиметься охорона приміщень під час місцевих виборів.