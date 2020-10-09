Курсантів Нацгвардії залучать до охорони порядку під час виборів

Із цією ініціативою виступило Міністерство внутрішніх справ

Із цією ініціативою виступило Міністерство внутрішніх справ

Фото: Нацполіція

Кабінет Міністрів України підтримав залучення курсантів Національної академії Національної гвардії України до охорони громадського порядку під час місцевих виборів.

Відповідне рішення ухвалили сьогодні, 9 жовтня під час засідання Кабінету міністрів, передає RegioNews.

Кабмін погодився з пропозицією Міністерства внутрішніх справ про залучення пошукувачів освіти Національної академії Національної гвардії, які мають військові звання, до заходів з охорони громадського порядку і забезпечення громадської безпеки під час проведення чергових виборів”, - йдеться в повідомленні.

Також Кабмін підтримав пропозицію МВС залучити здобувачів освіти із специфічними умовами навчання, які належать до сфери управління Міністерства внутрішніх справ, які мають спеціальне звання поліції.

Нагадаємо, у ЦВК пояснили, як відбуватиметься охорона приміщень під час місцевих виборів.