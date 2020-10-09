09:24  09 жовтня
В Україні за добу виявили понад 5800 випадків зараження COVID-19
16:45  08 жовтня
Справу генерала-зрадника Шайтанова передали до суду
08:17  09 жовтня
Ситуація на Донбасі: окупаційні війська тричі порушили режим припинення вогню
UA | RU
UA | RU
09 жовтня 2020, 08:44 3

У ЦВК пояснили, як відбуватиметься охорона приміщень під час місцевих виборів

09 жовтня 2020, 08:44 3
Читайте также на русском языке
Охорона приміщень має здійснюватись з дня отримання бюлетенів та до дня голосування
Охорона приміщень має здійснюватись з дня отримання бюлетенів та до дня голосування
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У Центральній виборчій комісії пояснили, як має відбуватись охорона приміщень виборчих комісій органами Національної поліції під час місцевих виборів.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу ЦВК.

Так, Комісія звернула увагу ТВК, що органи Нацполіції зобов’язані забезпечити цілодобову охорону приміщення територіальної виборчої комісії за її зверненням.

Кодекс містить низку спеціальних положень, які визначають випадки обов’язкового залучення поліцейських до здійснення охорони приміщень виборчих комісій та реалізації окремих виборчих процедур, однак потребують деталізації", - зазначили у ЦВК.

Окрім того, до дня голосування охорона приміщень територіальних виборчих комісій співробітниками органів Національної поліції обов’язково здійснюється з моменту отримання ними виборчих бюлетенів та до їх передачі відповідним територіальним або дільничним виборчим комісіям. А в разі неможливості такої передачі - до їх погашення у встановленому Кодексом порядку.

Відповідно, дільничних виборчих комісій - з моменту отримання виборчих бюлетенів від ТВК до дня голосування на місцевих виборах.

Крім того, ЦВК акцентувала, що поліція, відповідно до покладених на неї завдань, зокрема, здійснює превентивну та профілактичну діяльність, спрямовану на запобігання вчиненню правопорушень, виявляє причини та умови, що сприяють вчиненню кримінальних та адміністративних правопорушень, вживає у межах своєї компетенції заходів для їх усунення.

Також поліція вживає заходів з метою виявлення кримінальних, адміністративних правопорушень та заходів, спрямованих на усунення загроз життю і здоров’ю фізичних осіб і публічній безпеці. Окрім того, здійснює своєчасне реагування на заяви та повідомлення про кримінальні, адміністративні правопорушення або події.

Нагадаємо, ЦВК запустила чат-бота про місцеві вибори.

Раніше у ЦВК розповіли, що робити у випадку агітації у закладах освіти.

ЦВК ТВК поліція охорона вибори
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
Всі відео »
"Зелені" кандидати. Хто представлятиме партію президента у Київській області
Дніпропетровська "перша ліга": кандидати у мери Новомосковська, Павлограда та Нікополя
Всі публікації »
Кирило Сазонов
Сергій Гармаш
Андрій Смолій
Всі блоги »