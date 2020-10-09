У ЦВК пояснили, як відбуватиметься охорона приміщень під час місцевих виборів

Охорона приміщень має здійснюватись з дня отримання бюлетенів та до дня голосування

Охорона приміщень має здійснюватись з дня отримання бюлетенів та до дня голосування

Фото: з відкритих джерел

У Центральній виборчій комісії пояснили, як має відбуватись охорона приміщень виборчих комісій органами Національної поліції під час місцевих виборів.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу ЦВК.

Так, Комісія звернула увагу ТВК, що органи Нацполіції зобов’язані забезпечити цілодобову охорону приміщення територіальної виборчої комісії за її зверненням.

Кодекс містить низку спеціальних положень, які визначають випадки обов’язкового залучення поліцейських до здійснення охорони приміщень виборчих комісій та реалізації окремих виборчих процедур, однак потребують деталізації", - зазначили у ЦВК.

Окрім того, до дня голосування охорона приміщень територіальних виборчих комісій співробітниками органів Національної поліції обов’язково здійснюється з моменту отримання ними виборчих бюлетенів та до їх передачі відповідним територіальним або дільничним виборчим комісіям. А в разі неможливості такої передачі - до їх погашення у встановленому Кодексом порядку.

Відповідно, дільничних виборчих комісій - з моменту отримання виборчих бюлетенів від ТВК до дня голосування на місцевих виборах.

Крім того, ЦВК акцентувала, що поліція, відповідно до покладених на неї завдань, зокрема, здійснює превентивну та профілактичну діяльність, спрямовану на запобігання вчиненню правопорушень, виявляє причини та умови, що сприяють вчиненню кримінальних та адміністративних правопорушень, вживає у межах своєї компетенції заходів для їх усунення.

Також поліція вживає заходів з метою виявлення кримінальних, адміністративних правопорушень та заходів, спрямованих на усунення загроз життю і здоров’ю фізичних осіб і публічній безпеці. Окрім того, здійснює своєчасне реагування на заяви та повідомлення про кримінальні, адміністративні правопорушення або події.

Нагадаємо, ЦВК запустила чат-бота про місцеві вибори.

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