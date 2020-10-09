Затримки із доплатами медикам: Кабмін ініціює звільнення в регіонах

Головам облдержадміністрацій будуть винесені догани

Головам облдержадміністрацій будуть винесені догани

Фото: Кабмін

Кабінет міністрів України буде ініціювати звільнення чиновників в регіонах через затримки із доплатами медикам, що працюють з хворими COVID-19.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на нараді з керівництвом областей та РНБО, передає RegioNews.

Глава Уряду повідомив, що проблема з доплатами медикам за вересень не вирішена повністю, і доплати не отримали лікарі в 160 лікарнях.

Шмигаль попросив міністра охорони здоров'я Максима Степанова підготувати інформацію, на підставі якої Кабмін звернеться до Офісу президента з вимогою притягнути до дисциплінарної відповідальності відповідних голів ОДА.

Лікарі чекали грошей, при тому, що вони були виділені. НСЗУ підписувала контракти цілодобово і без вихідних. Якщо люди на місцях не хочуть працювати, будемо вдаватися до жорстких заходів", - сказав Шмигаль.

Він додав, що також буде ініційовано звільнення керівників відповідних Департаментів охорони здоров'я.

Нагадаємо, Шмигаль "засипав" дорученнями голів ОДА й міністрів через спалах коронавірусу, в Україні сьогодні зафіксували понад 5 тисяч нових випадків COVID-19.