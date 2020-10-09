Курсантов Нацгвардии привлекут к охране порядка во время выборов

С этой инициативой выступило Министерство внутренних дел

С этой инициативой выступило Министерство внутренних дел

Фото: Нацполиция

Кабинет Министров Украины поддержал привлечение курсантов Национальной академии Национальной гвардии Украины к охране общественного порядка во время местных выборов.

Соответствующее решение приняли сегодня, 9 октября во время заседания Кабинета министров, передает RegioNews.

Кабмин согласился с предложением Министерства внутренних дел о привлечении соискателей образования Национальной академии Национальной гвардии, имеющих воинские звания, к мероприятиям по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности во время проведения очередных выборов", - говорится в сообщении.

Также Кабмин поддержал предложение МВД привлечь соискателей образования со специфическими условиями обучения, которые относятся к сфере управления Министерства внутренних дел, имеющих специальное звание полиции.

Напомним, в ЦИК объяснили, как будет происходить охрана помещений во время местных выборов.