Верховный суд обязал Зеленского общаться на украинском при исполнении служебных обязанностей

В то же время, к ответственности за общение на русском Зеленского не привлекли

В то же время, к ответственности за общение на русском Зеленского не привлекли

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Верховный суд Украины признал, что Президент Украины обязан общаться на государственном языке во время исполнения служебных обязанностей.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Верховного суда Украины. Лицо,обратившееся в суд с иском, просило признать противоправным общения Президента Украины 23 мая 2019 года на форуме интернет-деятелей iForum-2019 негосударственном языке и обязать его воздержаться от общения на негосударственном языке на всей территории Украины при осуществлении полномочий", - говорится в сообщении. Кассационный административный суд в составе Верховного Суда отказал в удовлетворении заявленных истцом требований в полном объеме. Рассмотрев апелляционную жалобу истца, Большая Палата ВС указала на то, что во время выполнения служебных обязанностей Президент Украины обязан общаться на государственном языке. В то же время за действия, совершенные в рамках политической деятельности, а не во время выполнения предусмотренных Конституцией полномочий, Президент несет политическую, а не юридическую ответственность. Учитывая изложенное, Большая Палата ВС закрыла производство по делу, поскольку заявленные истцом требования не подлежат рассмотрению в порядке административного судопроизводства. Напомним, КСУ получил представление о возможности штрафовать Зеленского. Суд просят роз'объяснить, можно ли оштрафовать Владимира Зеленского за нарушение карантина

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