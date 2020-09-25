КСУ отримало подання щодо можливості штрафувати Зеленського

Суд просять роз'яснити, чи можна оштрафувати Володимира Зеленського за порушення карантину

Суд просять роз'яснити, чи можна оштрафувати Володимира Зеленського за порушення карантину

Офіс президента

До Конституційного суду України надійшло подання про можливість притягати президента до адміністративної відповідальності.

Як передає RegioNews, про це йдеться в повідомленні на сайті КСУ.

Повідомляється, що Верховний суд просить КС розтлумачити положення частини першої статті 105 Конституції про недоторканність президента в аспекті можливого притягнення його до відповідальності за адміністративне порушення при виконанні повноважень.

Верховний суд зазначає, що раніше було дано тлумачення тільки в аспекті притягнення до кримінальної відповідальності. Відповідно до законодавства, притягнути президента до такої відповідальності можна тільки після закінчення строку повноважень.

Нагадаємо, 18 вересня Верховний суд вирішив звернутися до Конституційного суду України, щоб той роз'яснив, чи можна притягати президента до адміністративної відповідальності. Справа стосується, в тому числі відвідин Володимиром Зеленським кафе в Хмельницькому, коли діяв жорсткий карантин.

Відомо, що 3 червня Зеленський випив кави в ресторані в Хмельницькому, сидячи за одним столом з ще 5 особами. Тоді глава держави заявив, що готовий сплатити штраф, якщо щось порушив.

19 червня суд не зміг оштрафувати Зеленського за каву в Хмельницькому, оскільки президент є недоторканною особою.