Зеленський разом з президентом Польщі відвідає Одесу
Президенти візьмуть участь у роботі українсько-польського економічного форуму
Президенти візьмуть участь у роботі українсько-польського економічного форуму
Президент України Володимир Зеленський спільно із президентом Республіки Польща Анджеєм Дудою відвідає з робочим візитом Одесу.
Про це повідомляє Офіс президента України, передає RegioNews.
12 жовтня президент України Володимир Зеленський у Києві проведе переговори з президентом Республіки Польща Анджеєм Дудою, який перебуватиме в Україні з офіційним візитом”, - йдеться в повідомленні.
Відомо, що за результатами переговорів глав держав буде підписано низку двосторонніх документів.
Також повідомляється, що 13 жовтня Володимир Зеленський та Анджей Дуда відвідають Одесу, вони візьмуть участь у роботі українсько-польського економічного форуму.
Нагадаємо, 12 вересня в Одесі Зеленський представив команду "Слуги народу" на місцеві вибори.
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