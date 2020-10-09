Зеленський разом з президентом Польщі відвідає Одесу

Президенти візьмуть участь у роботі українсько-польського економічного форуму

Президенти візьмуть участь у роботі українсько-польського економічного форуму

Фото: Офіс президента

Про це повідомляє Офіс президента України, передає RegioNews.

12 жовтня президент України Володимир Зеленський у Києві проведе переговори з президентом Республіки Польща Анджеєм Дудою, який перебуватиме в Україні з офіційним візитом”, - йдеться в повідомленні.

Відомо, що за результатами переговорів глав держав буде підписано низку двосторонніх документів.

Також повідомляється, що 13 жовтня Володимир Зеленський та Анджей Дуда відвідають Одесу, вони візьмуть участь у роботі українсько-польського економічного форуму.

Нагадаємо, 12 вересня в Одесі Зеленський представив команду "Слуги народу" на місцеві вибори.