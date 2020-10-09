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09 жовтня 2020, 16:03 4

Зеленський разом з президентом Польщі відвідає Одесу

09 жовтня 2020, 16:03 4
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Президенти візьмуть участь у роботі українсько-польського економічного форуму
Президенти візьмуть участь у роботі українсько-польського економічного форуму
Фото: Офіс президента
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Президент України Володимир Зеленський спільно із президентом Республіки Польща Анджеєм Дудою відвідає з робочим візитом Одесу.

Про це повідомляє Офіс президента України, передає RegioNews.

12 жовтня президент України Володимир Зеленський у Києві проведе переговори з президентом Республіки Польща Анджеєм Дудою, який перебуватиме в Україні з офіційним візитом”, - йдеться в повідомленні.

Відомо, що за результатами переговорів глав держав буде підписано низку двосторонніх документів.

Також повідомляється, що 13 жовтня Володимир Зеленський та Анджей Дуда відвідають Одесу, вони візьмуть участь у роботі українсько-польського економічного форуму.

Нагадаємо, 12 вересня в Одесі Зеленський представив команду "Слуги народу" на місцеві вибори.

Володимир Зеленський Одеса президент Польща візит
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