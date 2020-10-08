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08 жовтня 2020, 19:26 1

Обшуки в одеських офісах "ОПЗЖ": у одного з депутатів знайшли кокаїн

08 жовтня 2020, 19:26 1
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Йдеться про депутата облради Віктора Баранського
Йдеться про депутата облради Віктора Баранського
Фото: Думська
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Національне антикорупційне бюро і СБУ проводить обшуки в одеських офісах політичної сили "Опозиційна платформа – За життя".

Як повідомляє видання "Дзвін", обшукують приймальню кандидата в мери Одеси від ОПЗЖ, ексголови ОДА Миколи Скорика та депутата облради Віктора Баранського, інформує RegioNews.

У останнього правоохоронці виявили кокаїн.

За даними правоохоронців, обшуки відбуваються в рамках розслідування зловживань щодо ДП "Українське Дунайське пароплавство", якому були заподіяні збитки в особливо великих розмірах.

Нагадаємо, кілька годин тому стало відомо, що НАБУ обшукує одеські офіси "ОПЗЖ" .

Одеса ОПЗЖ офіс обшук наркотики депутати
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