Обшуки в одеських офісах "ОПЗЖ": у одного з депутатів знайшли кокаїн
Йдеться про депутата облради Віктора Баранського
Йдеться про депутата облради Віктора Баранського
Національне антикорупційне бюро і СБУ проводить обшуки в одеських офісах політичної сили "Опозиційна платформа – За життя".
Як повідомляє видання "Дзвін", обшукують приймальню кандидата в мери Одеси від ОПЗЖ, ексголови ОДА Миколи Скорика та депутата облради Віктора Баранського, інформує RegioNews.
У останнього правоохоронці виявили кокаїн.
За даними правоохоронців, обшуки відбуваються в рамках розслідування зловживань щодо ДП "Українське Дунайське пароплавство", якому були заподіяні збитки в особливо великих розмірах.
Нагадаємо, кілька годин тому стало відомо, що НАБУ обшукує одеські офіси "ОПЗЖ" .
НАБУ обшукує одеські офіси "ОПЗЖ"Всі новини »
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