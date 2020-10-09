"Немає потреби": У Кабміні оцінили можливість введення надзвичайного стану
Надзвичайний стан має ініціювати президент
Надзвичайний стан має ініціювати президент
Кабінет міністрів України розгляне можливість введення надзвичайного стану в Україні через коронавірус, якщо це ініціює президент. Зараз такої потреби немає.
Про це заявив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов в ефірі одного з українських телеканалів, інформує RegioNews.
Він зазначив, що навесні вже готували проєкт указу президента про запровадження надзвичайного стану, але обійшлись без нього.
"Якщо буде потреба і вона буде ініційована президентом України, то ми розглянемо такий варіант. Але я особисто зараз не бачу такої потреби", - заявив він.
Нагадаємо, раніше у МОЗ розповіли, чи є ризик спалаху COVID-19 після місцевих виборів.
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