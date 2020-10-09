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09 жовтня 2020, 11:42 1

У Зеленського анонсували можливу відеозустріч радників "нормандської четвірки" наступного тижня

09 жовтня 2020, 11:42 1
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Україна найактивніше наполягає на проведенні наступної зустрічі лідерів "нормандської четвірки"
Україна найактивніше наполягає на проведенні наступної зустрічі лідерів "нормандської четвірки"
Офіс президента
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Зустріч політичних радників лідерів країн "нормандського формату" може відбутися наступного тижня у режимі відеоконференції.

Таку заяву зробив керівник Офісу президента Андрій Єрмак під час виступу у Королівському інституті міжнародних справ Chatham House у Лондоні, інформує RegioNews з посиланням на пресслужбу глави держави.

"Тому переговори тривають. Наступного тижня, можливо, у нас пройде відеоконференція політичних радників. І ми будемо говорити про те, щоб якомога скоріше відбувся саміт, і вже були якісь рішення", – сказав Єрмак.

Водночас керівник ОП зазначив, що Україна найактивніше наполягає на проведенні наступної зустрічі лідерів "нормандської четвірки". Він підкреслив, що війна триває саме на українській території, а всі політичні рішення ухвалюються лише на рівні лідерів.

"Така зустріч має відбутися якнайшвидше. В цьому нас підтримують наші партнери по "нормандському формату" – Німеччина та Франція. І ми вважаємо, що це вкрай необхідно для того, щоб рухатися вперед і зробити те, чого так очікує весь український народ", – наголосив Єрмак.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що незадоволений мінським форматом. При цьому Україна продовжує працювати в цьому форматі, щоб був збережений діалог.

президент війна Донбас Росія Німеччина Франція
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