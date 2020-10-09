У Зеленського анонсували можливу відеозустріч радників "нормандської четвірки" наступного тижня

Україна найактивніше наполягає на проведенні наступної зустрічі лідерів "нормандської четвірки"

Україна найактивніше наполягає на проведенні наступної зустрічі лідерів "нормандської четвірки"

Офіс президента

Таку заяву зробив керівник Офісу президента Андрій Єрмак під час виступу у Королівському інституті міжнародних справ Chatham House у Лондоні, інформує RegioNews з посиланням на пресслужбу глави держави.

"Тому переговори тривають. Наступного тижня, можливо, у нас пройде відеоконференція політичних радників. І ми будемо говорити про те, щоб якомога скоріше відбувся саміт, і вже були якісь рішення", – сказав Єрмак.

Водночас керівник ОП зазначив, що Україна найактивніше наполягає на проведенні наступної зустрічі лідерів "нормандської четвірки". Він підкреслив, що війна триває саме на українській території, а всі політичні рішення ухвалюються лише на рівні лідерів.

"Така зустріч має відбутися якнайшвидше. В цьому нас підтримують наші партнери по "нормандському формату" – Німеччина та Франція. І ми вважаємо, що це вкрай необхідно для того, щоб рухатися вперед і зробити те, чого так очікує весь український народ", – наголосив Єрмак.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що незадоволений мінським форматом. При цьому Україна продовжує працювати в цьому форматі, щоб був збережений діалог.