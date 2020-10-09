Зеленский вместе с президентом Польши посетит Одессу

Президенты примут участие в работе украинского-польского экономического форума

Президенты примут участие в работе украинского-польского экономического форума

Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский совместно с президентом Республики Польша Анджеем Дудой посетит с рабочим визитом Одессу.

Об этом сообщает Офис президента Украины, передает RegioNews.

12 октября президент Украины Владимир Зеленский в Киеве проведет переговоры с президентом Республики Польша Анджеем Дудой, который будет находиться в Украине с официальным визитом", - говорится в сообщении.

Известно, что по результатам переговоров глав государств будет подписан ряд двусторонних документов.

Также сообщается, что 13 октября Владимир Зеленский и Анджей Дуда посетят Одессу, они примут участие в работе украинского-польского экономического форума.

Напомним, 12 сентября в Одессе Зеленский представил команду "Слуги народа" к местным выборам.