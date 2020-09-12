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12 вересня 2020, 18:02 5

В Одесі Зеленський представив команду "Слуги народу" на місцеві вибори

12 вересня 2020, 18:02 5
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Фото: 048.ua
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12 вересня в Одесі президент України Володимир Зеленський взяв участь у представленні регіональної команди “Слуги народу” до місцевих виборів.

Про це повідомляє видання 048.ua, передає RegioNews.

Зокрема, до одеської команди увійшли:

  • кандидат в мери Одеси і народний артист України Олег Філімонов;
  • власник і голова правління банку "Восток” Вадим Мороховський;
  • голова регіонального штабу партії "Слуга Народу” Григорій Діденко;
  • депутат Лиманської районної ради Дмитро Ковбасюк;
  • журналіст і керівник громадської організації "Одеса під контролем” Олексій Асауленко;
  • ректор Одеського національного університету Ігор Коваль;
  • заслужений майстер спорту України, міжнародний гросмейстер з шахів Наталія Жукова;
  • відомий журналіст і регіональний політик Ірина Ковалиш;
  • заступник директора Одеського художнього музею Олександра Ковальчук;
  • юрист Ольга Квасницька.

Завершується дуже важлива для України реформа децентралізації, тому місцеві вибори вкрай актуальні. Регіони отримують значні повноваження і фінансування... Я переконаний, що наша країна може бути успішною тільки тоді, коли успішними будуть кожна область, кожне місто, кожне село, кожна громада”, - сказав президент під час презентації команди.

За словами кандидата в мери Одеси Олега Філімонова, одеська команда повинна "встановити нові стандарти якості міської влади Одеси”.

Наша мета - нульова толерантність до корупції і практиці подвійних стандартів. Ми повинні домогтися для Одеси унікальних економічних, соціальних і управлінських рішень. Ми повинні знищити умови для розграбування міста та створити умови для його розвитку”, - сказав Філімонов.

Нагадаємо, Зеленський приїхав в Одеську область з робочим візитом, очікується, що він представить команду "Слуги народу” до місцевих виборів.

Президент ознайомився з реконструкцією аеропорту і відвідав дитсадок. Він також представив Стратегію розвитку Одеської області до 2027 року.

Володимир Зеленський Одеса команда Слуга народа Місцеві вибори Олег Філімонов
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