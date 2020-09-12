В Одесі Зеленський представив команду "Слуги народу" на місцеві вибори

У правлячій партії наголошують, що більшість із них раніше не були при владі

У правлячій партії наголошують, що більшість із них раніше не були при владі

Фото: 048.ua

12 вересня в Одесі президент України Володимир Зеленський взяв участь у представленні регіональної команди “Слуги народу” до місцевих виборів.

Про це повідомляє видання 048.ua, передає RegioNews. Зокрема, до одеської команди увійшли: кандидат в мери Одеси і народний артист України Олег Філімонов;

власник і голова правління банку "Восток” Вадим Мороховський;

голова регіонального штабу партії "Слуга Народу” Григорій Діденко;

депутат Лиманської районної ради Дмитро Ковбасюк;

журналіст і керівник громадської організації "Одеса під контролем” Олексій Асауленко;

ректор Одеського національного університету Ігор Коваль;

заслужений майстер спорту України, міжнародний гросмейстер з шахів Наталія Жукова;

відомий журналіст і регіональний політик Ірина Ковалиш;

заступник директора Одеського художнього музею Олександра Ковальчук;

юрист Ольга Квасницька. Завершується дуже важлива для України реформа децентралізації, тому місцеві вибори вкрай актуальні. Регіони отримують значні повноваження і фінансування... Я переконаний, що наша країна може бути успішною тільки тоді, коли успішними будуть кожна область, кожне місто, кожне село, кожна громада”, - сказав президент під час презентації команди. За словами кандидата в мери Одеси Олега Філімонова, одеська команда повинна "встановити нові стандарти якості міської влади Одеси”. Наша мета - нульова толерантність до корупції і практиці подвійних стандартів. Ми повинні домогтися для Одеси унікальних економічних, соціальних і управлінських рішень. Ми повинні знищити умови для розграбування міста та створити умови для його розвитку”, - сказав Філімонов. Нагадаємо, Зеленський приїхав в Одеську область з робочим візитом, очікується, що він представить команду "Слуги народу” до місцевих виборів. Президент ознайомився з реконструкцією аеропорту і відвідав дитсадок. Він також представив Стратегію розвитку Одеської області до 2027 року.

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