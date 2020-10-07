Через "плівки Тищенка" у "Слузі народу" назріває скандал — Лерос
Народний депутат Гео Лерос заявив, що у фракції “Слуга народу” назріває скандал через оприлюднені ним записи розмов нібито народного депутата Миколи Тищенка і бізнесмена Дениса Комарницького.
Про це Лерос повідомив у Facebook, передає RegioNews.
Поки Зеленський з Єрмаком в романтичній подорожі, у фракції назріває скандал”, - написав нардеп.
Він також опублікував скріншоти переписки депутатів фракції Зеленського у одному із месенджерів.
Зокрема, нардеп Богдан Яременко погрожує вийти з партії, і вимагає, щоб її керівництво відреагувало на записи розмов Тищенка.
Якщо партія не реагуватиме на "плівки Тищенка", я публічно вийду з неї. Бути підпорядкованим по партійній лінії рекетиру, який обговорює плани дискредитації правоохоронних органів та організацію замахів на колег – нижче моєї гідності", - написав Яременко.
Нагадаємо, сьогодні, 7 жовтня, Лерос оприлюднив нову частину записів розмов нібито "Тищенка та Комарницького" .
Також "Слуга народу" Тищенко прокоментував другу частину "плівок Лероса", він попросив СБУ виділити Леросу охорону після появи "другої серії" плівок.