В Николаеве сожгли автомобиль кандидата в депутаты от "Слуги народа"

На месте инцидента следователи обнаружили остатки воспламеняющейся смеси

На месте инцидента следователи обнаружили остатки воспламеняющейся смеси

Фото: Нацполиция

В ночь на 8 октября в Николаеве сожгли автомобиль кандидата в депутаты горсовета от "Слуги народа" Дениса Жело.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Николаевской области, передает RegioNews.

8 октября около 3:28 в полицию поступило сообщение о том, что на автостоянке по ул. Мореходная в Заводском районе Николаева горит автомобиль Ford Fusion. Пожар ликвидировали сотрудники ГСЧС", - говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, были обнаружены остатки горючей смеси, которые с целью установления причин пожара будут направлены на экспертизу.

Сейчас полицейские проводят расследование, в ходе которого будут устанавливать все обстоятельства произошедшего и причастных к поджогу лиц", - сообщили в полиции.

Впоследствии стало известно, что автомобиль принадлежит председателю профсоюза Николаева "Сильные вместе" Денису Жело, он баллотируется в депутаты Николаевского городского совета от партии "Слуга народа".

У себя в Facebook он связал поджог с предвыборной кампанией.

Напомним, из-за "пленок Тищенко" в "Слуге народа" назревает скандал - Лерос. Нардеп обнародовал скриншоты из официального чата фракции.