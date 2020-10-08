В Николаеве сожгли автомобиль кандидата в депутаты от "Слуги народа"
В ночь на 8 октября в Николаеве сожгли автомобиль кандидата в депутаты горсовета от "Слуги народа" Дениса Жело.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Николаевской области, передает RegioNews.
8 октября около 3:28 в полицию поступило сообщение о том, что на автостоянке по ул. Мореходная в Заводском районе Николаева горит автомобиль Ford Fusion. Пожар ликвидировали сотрудники ГСЧС", - говорится в сообщении.
По данным правоохранителей, были обнаружены остатки горючей смеси, которые с целью установления причин пожара будут направлены на экспертизу.
Сейчас полицейские проводят расследование, в ходе которого будут устанавливать все обстоятельства произошедшего и причастных к поджогу лиц", - сообщили в полиции.
Впоследствии стало известно, что автомобиль принадлежит председателю профсоюза Николаева "Сильные вместе" Денису Жело, он баллотируется в депутаты Николаевского городского совета от партии "Слуга народа".
У себя в Facebook он связал поджог с предвыборной кампанией.
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