В Умані напали на хасидів

Нападник зняв з шиї однієї з потерпілих намисто

Нападник зняв з шиї однієї з потерпілих намисто

Фото з відкритих джерел

В Умані 7 жовтня невідомий напав на хасидів з Великої Британії.

Про це повідомили в ОЄОУ, інформує RegioNews з посиланням на УНІАН.

Зазначається, що хасидська пара Шуламіт і Мойше Алув прогулювалися однією з центральних вулиць Умані, коли до них прив'язався невідомий і почав випрошувати долар. Він намагався забрати у хасидського чоловіка тростину, за яку почалася боротьба. Жінка намагалася знімати все на відео, але нападник їй заважав, а також зірвав з її шиї намисто.

Як повідомили в ОЄОУ, нападник заявив хасидській парі, що вони "вбили його Бога". Постраждалим допомогла пара жінок, які обурилися тим, що відбувається, внаслідок чого нападник зник.

Хасидська пара не зверталася до поліції або посольства за фактом події, але виявила бажання, щоб це зробила ОЄОУ.

Об'єднана єврейська община України звернулася до ГУНП Черкаської області із заявою про відкриття кримінальної справи за статтею 161 КК України (Образа почуттів громадян у зв'язку з їхніми релігійними переконаннями) та статті 189 (Вимога передачі чужого майна чи права на майно або вчинення будь-яких дій майнового характеру з погрозою насильства).

Нагадаємо, на Закарпатті затримали сімох хасидів, які хотіли нелегально потрапити в Україну.