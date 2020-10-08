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08 жовтня 2020, 15:26 4

На Буковині поліція відкрила справу через підкуп виборців

08 жовтня 2020, 15:26 4
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Правоохоронці опитали свідків та очевидців події
Правоохоронці опитали свідків та очевидців події
Фото: з відкритих джерел
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До поліції Чернівецької області надійшло повідомлення про те, що у будинку культури в селі Росошани під час зустрічі власників земельних паїв керівник фермерського господарства пропонував присутнім гроші.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр МВС.

Відомо, що чоловік хотів, щоб люди проголосували на місцевих виборах за нього та ще одного співробітника підприємства, як за кандидатів в депутати Кельменецької селищної та Дністровської районної ради.

Правоохоронці опитали свідків і очевидців події. Зараз поліцейські проводять перевірку отриманої інформації", - йдеться у повідомленні.

За даним фактом порушили справу за частиною 4 статті 160 (підкуп виборця, учасника референдуму) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років.

Нагадаємо, СБУ затримала шахраїв, які продавали посади помічників депутатів.

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