ДБР проведе перевірки у "Мотор Січі" через катастрофу літака АН-26

Слідство виявило грубі порушення при експлуатації та обслуговуванні літака

Слідство виявило грубі порушення при експлуатації та обслуговуванні літака

Фото: ДСНС

Державне бюро розслідувань подало до Печерського суду Києва 9 клопотань про тимчасовий доступ до оригіналів документів АТ "Мотор Січ", ДП "Івченко-Прогрес", ДП "Антонов" та інших державних структур, які займалися обслуговуванням, модернізацією і експлуатацією літака АН-26.

Про це повідомляє пресслужба ДБР, передає RegioNews.

Слідчі мають намір з'ясувати справжні причини та встановити винних у загибелі 24 військових і курсантів Харківського університету Повітряних сил в результаті катастрофи АН-26 25 вересня.

В ДБР зазначають, що вивчення документації "Мотор Січі" слідчими органами може пролити світло на справжні причини трагедії.

Саме це підприємство було відповідальне за планове технічне обслуговування двигунів літака та видачу висновків про їх справність Міністерству оборони України”, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що ДБР перевірить всі літаки АН-26, які є у Збройних Силах.