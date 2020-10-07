На Донеччині підозрюють поліцейських у вчинені низки злочинів

Фігурантам вже оголошено про підозру

Фігурантам вже оголошено про підозру

Фото: з відкритих джерел

У Донецькій області правоохоронці викрили двох співробітників поліції у скоєнні низки злочинів.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції.

Так, встановлено, що двоє оперуповноважених сектору кримінальної поліції, починаючи з вересня 2019 року, вдалися до викрадення офіційного документа (банківської картки) покійної особи, незаконного затримання осіб, незаконного проведення обшуку, заволодіння офіційним документом шляхом зловживання своїм службовим становищем, перевищення службових повноважень, завідомо неправдивого повідомлення слідчому або органу досудового розслідування про вчинення кримінального правопорушення, а також вдалися до крадіжки та шахрайства.

На теперішній час двом поліцейським слідчі ТУ ДБР, розташованого у місті Краматорську, під процесуальним керівництвом прокуратури Донецької області, вручили підозри", - повідомили в поліції.

Подальшу долю поліцейських вирішить суд.

Раніше повідомлялось, що на Житомирщині затримали податківця, який продавав дані з баз ДПС.