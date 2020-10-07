ГБР проведет проверки в "Мотор Сичи" из-за катастрофы самолета АН-26

Следствие выявило грубые нарушения при эксплуатации и обслуживании самолета

Следствие выявило грубые нарушения при эксплуатации и обслуживании самолета

Фото: ГСЧС

Государственное бюро расследований подало в Печерский суд Киева 9 ходатайств о временном доступе к оригиналам документов АО "Мотор Сич", ГП "Ивченко-Прогресс", ГП "Антонов" и других государственных структур, занимавшихся обслуживанием, модернизацией и эксплуатацией самолета АН-26.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, передает RegioNews.

Следователи намерены выяснить истинные причины и установить виновных в гибели 24 военных и курсантов Харьковского университета Воздушных сил в результате катастрофы АН-26 25 сентября.

В ГБР отмечают, что изучение документации "Мотор Сичи" следственными органами может пролить свет на истинные причины трагедии.

Именно это предприятие было ответственно за плановое техническое обслуживание двигателей самолета и выдачу заключений об их исправности Министерству обороны Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что ГБР проверит все самолеты АН-26, которые есть в Вооруженных Силах.