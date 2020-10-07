Сім'ї жертв катастрофи АН-26 почнуть отримувати компенсації після 15 жовтня

Виплати почнуться після завершення службового розслідування

Виплати почнуться після завершення службового розслідування

Фото: ДСНС

Кабінет міністрів почне здійснювати виплати компенсацій сім'ям загиблих у авіакатастрофі літака АН-26 після 15 жовтня.

Про це у Facebook повідомив голова урядової комісії з розслідування катастрофи літака Олег Уруський, передає RegioNews.

За його словами, компенсації передбачають виплату понад 1,5 мільйона гривень.

Міністерство оборони України завершить власне службове розслідування 12 жовтня 2020 року. Після чого матеріали будуть передані у військові комісаріати і, орієнтовно, після 15 жовтня 2020 року очікується початок процесу виплат компенсацій сім'ям загиблих", - розповів Уруський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що негайні виплати грошової допомоги сім'ям загиблих в авіакатастрофі літака АН-26 розпочнуться одразу після появи висновків слідства та ідентифікації тіл.